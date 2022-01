Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

13,26 EUR -25,84% (26.01.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

14,86 USD -26,62% (26.01.2022, 21:55)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (26.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie habe in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. Habe das Papier im Dezember noch zeitweise wenige als 8 USD gekostet, sei es bis zum Hoch Mitte Mai bis auf zeitweise 30 USD geklettert. Gewinnmitnahmen und die Ankündigung einer Kapitalerhöhung hätten die Mainz Biomed-Aktie aber zuletzt deutlich unter Druck gesetzt.Am Dienstag nach Börsenschluss habe das Mainz Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt. Insgesamt würden 1,5 Mio. neue Aktien zu einem Preis von je 15 USD je Aktie platziert, was einem Volumen von brutto 22,5 Mio. USD entspreche. Die Investorenachfrage sei weiter hoch, was ein gutes Zeichen sei. Als Closing-Datum sei der 28. Januar genannt worden.Das Unternehmen beabsichtige, einen Teil des Geldes für den Abschluss der notwendigen klinischen und regulatorischen Schritte zu verwenden, um die US-Zulassung für seinen Darmkrebs-Früherkennungstest ColoAlert in den USA zu erhalten. Zudem hoffe Mainz Biomed, sein kommerzielles Team und seine Partnerschaften für ColoAlert in Europa zu erweitern und die Forschung und Entwicklung von zwei seiner anderen Produkte voranzutreiben - dem Bauchspeicheldrüsenkrebs-Früherkennungstest PancAlert und dem molekularen Lateral-Flow-Test GenoStrip. Darüber hinaus solle eine klinische Studie in Europa durchgeführt werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Mainz Biomed.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link