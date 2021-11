Die Mainzer seien ein hochspannender Börsenneuling in einem attraktiven Markt. DER AKTIONÄR nimmt Mainz Biomed auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Mainz Biomed-Aktie (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: MYNZ, NASDAQ-Symbol: MYNZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsendebüt am Freitag stehe die Aktie von Mainz Biomed am Montag vorbörslich bereits wieder zweistellig im Plus. Das deutsche Biotech-Unternehmen arbeite aktuell an der US-Zulassung für seinen Test zur Früherkennung von Darmkrebs. Darüber hinaus würden die Mainzer mit einer spannenden Pipeline aufwarten.Bei 14,35 Dollar seien die Papiere von Mainz Biomed beim IPO an der NASDAQ am Freitag in den Handel gegangen - 187 Prozent über dem Ausgabepreis von fünf Dollar. Zwar sei der Kurs im Tagesverlauf deutlich zurückgekommen, mit 9,99 Dollar habe am Freitagabend aber noch immer fast eine Verdoppelung zu Buche gestanden.Das Unternehmen sei 2021 gegründet worden, um PharmGenomics zu übernehmen. Das ebenfalls in Mainz ansässige Biotech-Start-up habe mit ColoAlert einen Test zur Früherkennung von Darmkrebs entwickelt.Außerdem verfüge Mainz Biomed über eine interessante Pipeline an Produktkandidaten: PancAlert sei ein Früherkennungstest für Bauchspeicheldrüsenkrebs, GenoStick eine Plattform zum Nachweis von Krankheitserregern, beispielsweise COVID-19.Im vierten Quartal wollten die Mainzer ColoAlert im Rahmen einer klinischen Studie bei der US-Aufsicht FDA für die Zulassung in den USA einreichen. Damit würden die Deutschen ColoGuard von Exact Sciences, dem bislang einzigen in Amerika zugelassenen DNA-Stuhltest zur Darmkrebs-Erkennung, in dessen Heimatmarkt Konkurrenz machen.Das Potenzial sei erheblich: Der weltweite Darmkrebs-Diagnostik-Markt solle bis 2031 auf 4,5 Milliarden Dollar anwachsen.Das sorge auch bei den Anlegern für Fantasie: Am Montag stehe die Mainz Biomed-Aktie vorbörslich 29 Prozent im Plus.