Am Dienstag, den 16. Januar 2018 um 14:00 Uhr (EST) werden wir auf der Global Auto Industry Conference der Deutschen Bank einen Vortrag halten, wo wir Einzelheiten zu unserer Finanzprognose berichten werden. Der Vortrag wird im Internet übertragen und kann zudem auf unserer Website http://www.magna.com abgerufen werden. Die Vortragsunterlagen werden am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr (EST) auf unserer Website verfügbar sein.



UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT [3]



Wir beschäftigen mehr als 163.000 unternehmerisch ausgerichtete Mitarbeiter, die sich der Bereitstellung von Mobilitätslösungen widmen. Wir sind ein Technologieunternehmen und einer der weltweit größten Automobilzulieferer mit 328 Fertigungsbetrieben und 99 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Unsere wettbewerbsfähigen Kapazitäten beinhalten unter anderem Karosserien und Strukturen, Technologien für Antrieb und Sicht, Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sie auf http://www.magna.com.



[1] Freier Cash-Flow steht für den Geldfluss aus operativen Tätigkeiten plus den Erlösen aus Veräußerungen von Anlagevermögen und sonstigen Vermögenswerten im normalen Geschäftsgang, abzüglich Kapitalaufwendungen minus Anlagen in anderen Vermögenswerten.



[2] "Earnings Before Interest and Taxes" ("EBIT") entspricht dem Nettoergebnis vor Ertragsteuern und Zinsverbindlichkeiten, netto. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis zwischen EBIT zum Gesamtumsatz.



[3] Diese Beschäftigungszahlen berücksichtigen Produktionsbetriebe, Entwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter von bestimmten at-equity bilanzierten Betrieben.



Kurzprofil Magna International Inc.:



- Bis 2020 wächst Umsatz weiterhin schneller als die Fahrzeugproduktion- Beschleunigung des freien Cash Flows [1] im Zeitraum 2018-2020"Das Tempo der Veränderungen in der Automobilbranche legt immer noch zu, und wir sind ganz vorne mit dabei. Unsere Investitionen richten sich darauf, unsere Position als Innovator und Lösungsanbieter für unsere Kunden zu stärken. Sie haben den Zweck, zukünftigen geschäftlichen Erfolg zu ermöglichen und uns so zu positionieren, dass wir fortlaufend und langfristig Werte für Aktionäre schaffen können. Wir gehen davon aus, bis 2020 und auch danach ein überdurchschnittliches Wachstum am Markt zu erzielen, das sich auf unser Produktportfolio für Fahrzeugelektrifizierung, Gewichtsverringerung und autonomes Fahren gründet."- Don Walker, Chief Executive Officer von MagnaNEUE SEGMENTE ZUR FINANZBERICHTERSTATTUNGVor kurzem haben wir eine Neuausrichtung unserer Managementstruktur, aber auch von Produktlinien, und damit verbundene Veränderungen für unsere Berichterstattungssegmente bekannt gegeben. Unsere Finanzprognose spiegelt unsere neuen Berichterstattungssegmente.ÄNDERUNGEN BEI DER KONTIERUNG VON WERKZEUGEINSATZ UND VORSERIENTECHNIKAUSBLICKBei dieser Prognose sind wir davon ausgegangen, dass es keine wesentlichen, unangekündigten Materialbeschaffungen oder Veräußerungen geben wird. Des Weiteren haben wir angenommen, dass die Devisenkurse für die meisten gebräuchlichen Währungen der Länder, in denen wir Geschäfte machen, im Vergleich zum US-Dollar in etwa bei den Kursen liegen werden, die zum Jahresende 2017 galten."Unser Fokus bleibt auf ausgewogenen Investitionen in die Zukunft und auf der Verbesserung von Kapitalerlös und der Konvertierung des freien Cash-Flows. Kurzfristig werden sich unsere Investitionen in die Zukunft mit Bezug auf die Elektrifizierung und autonomes Fahren in gewisser Weise auf die Margen auswirken. Außerdem wird das enorme Wachstum unseres Komplettfahrzeug-Geschäfts sich wie erwartet auf die Margen auswirken. Dennoch gehen wir davon aus, zwischen 2018 und 2020 einen freien Cash-Flow von mehr als 6 Mrd. US-Dollar zu generieren, was mehr als 25% unserer aktuellen Marktkapitalisierung darstellt."- Vince Galifi, Chief Financial Officer von MagnaEinige der oben aufgeführten zukunftsgerichteten Finanzmessgrößen werden auf Non-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir stellen keinen Abgleich solcher zukunftsgerichteten Messgrößen an vergleichbaren, gemäß U.S. GAAP berechneten und ausgewiesenen Finanzmessgrößen zur Verfügung. Letzteres wäre aufgrund der schwierigen Darstellung von Posten, die in keinem zukünftigen Zeitraum laufende Betriebsaktivitäten widerspiegeln, potenziell irreführend und nicht praktikabel. Die Größenordnung dieser Posten könnte jedoch erheblich sein.