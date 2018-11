Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,09 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 07.11.2018)



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (07.11.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Im ersten Halbjahr 2018 habe die MagForce AG mit der Unterzeichnung des ersten Kooperationsvertrages mit einem der renommiertesten Behandlungszentren für Hirntumore Polens wesentliche Fortschritte beim europäischen Roll-out-Plan zur Behandlung von Hirntumoren erzielt, Verhandlungen mit italienischen Krankenhäusern würden laufen. In den USA habe MagForce von der FDA die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie mit der NanoTherm® Therapie zur fokalen Tumorablation bei Prostatakrebs mit intermediärem Risiko erhalten. Die Rekrutierung für die Studie und die Patientenbehandlungen würden derzeit an den beiden Studienstandorten CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Center und University of Washington durchgeführt.In Europa verfolge das Unternehmen die Strategie eines internationalen Roll-outs seiner mobilen NanoActivatorGeräte in die jeweiligen Kooperationskrankenhäuser. Diesbezüglich sei eine mobile Lösung für die Platzierung der Behandlungsgeräte entwickelt worden. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres solle dabei der erste mobile NanoActivator am Klinikum der medizinischen Universität in Lublin (Polen) installiert werden. Mit diesem Klinikum sei im Juni 2018 eine Kooperationsvereinbarung aufgenommen worden. Neben den bereits in Deutschland installierten 5 Geräten sollten zur Glioblastom-Behandlung Kliniken in weiteren Ländern, wie Italien oder Spanien, mit mobilen Lösungen ausgestattet werden, um somit "näher" am Patienten zu rücken.Parallel zur weiteren Forcierung der kommerziellen Behandlung von Glioblastom-Patienten habe die MagForce AG Anfang des laufenden Geschäftsjahres von der FDA die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie für die Behandlung von Prostatakrebs in den USA erhalten. Im Juli 2018, also nach Ablauf der Berichtsperiode, sei der erste Patient rekrutiert worden. Unverändert werde mit dem Studienabschluss im zweiten Halbjahr 2019 gerechnet und die anschließende Kommerzialisierungsphase sollte dann Ende 2019 erfolgen. Ziel der Studie sei es, aufzuzeigen, dass Prostatakrebs, der das intermediäre Stadium erreicht habe, mithilfe der NanoTherm-Therapie mit nur geringen Nebenwirkungen zerstört werden könne.Im aktuellen Stadium lägen die kommerziellen Umsätze mit 0,02 Mio. Euro (VJ: 0,68 Mio. Euro) erwartungsgemäß noch auf einem niedrigen Niveau. Dass die MagForce AG dennoch eine deutliche Ergebnisverbesserung mit einem EBIT-Anstieg auf 5,31 Mio. Euro (VJ: -3,00 Mio. Euro) habe erreichen können, sei auf einen Sondereffekt aus der Hebung stiller Reserven zurückzuführen. Diesbezüglich seien Anteile der amerikanischen Gesellschaft MagForce USA auf die deutsche 100%-ige Tochtergesellschaft MagForce USA Holding GmbH übertragen worden, was in einer Aufdeckung stiller Reserven in Höhe von 8,78 Mio. Euro resultiert sei. Es handle sich folglich um einen buchhalterischen, liquiditätsneutralen Sondereffekt.Gemäß EIB-Finanzierungsvereinbarung könne die MagForce AG über die kommenden drei Jahre Fremdkapital in Höhe von insgesamt bis zu 35 Mio. Euro aufnehmen und damit verfüge die Gesellschaft über ausreichende Finanzmittel für den geplanten Technologie-Roll-Out in Europa. Parallel hierzu sei der Finanzierungsspielraum, auf Ebene der amerikanischen Tochtergesellschaft MagForce USA, über eine im August 2018 erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von 9,0 Mio. USD deutlich ausgeweitet worden. Nach Erachten der Analysten dürften damit sowohl der europäische Roll-Out (Glioblastom) als auch die klinische Studie in den USA (Prostata) durchfinanziert sein.Die liquiden Mittel zum 30.06.2018 in Höhe von 5,33 Mio. Euro (31.12.17: 0,67 Mio. Euro) könnten folglich im Zuge weiterer EIB-Tranchen deutlich ausgeweitet und damit die Liquiditätsreichweite signifikant verlängert werden:Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 15,30 Euro (bisher: 15,80 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion reflektiere den Rückgang der Beteiligungsquote an der US-Tochter MagForce USA auf 67,9% (bisher: 76,9%). Im Rahmen der im August 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung bei der Tochtergesellschaft sei es zu diesem Verwässerungseffekt gekommen.