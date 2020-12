Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,38 EUR +0,75% (18.12.2020, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,40 EUR +0,37% (18.12.2020, 11:03)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (18.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Seit der letzten Researchstudie der der GBC AG vom 12.11.2020 habe sich der Aktienkurs der MagForce AG deutlich positiv entwickelt. Innerhalb nur eines Monats habe der Aktienkurs von 2,50 EUR auf aktuell 5,38 EUR um mehr ca. 115% deutlich zugelegt. Vor diesem Hintergrund sei die von der Gesellschaft durchgeführte Kapitalerhöhung gut nachvollziehbar. Gemäß Unternehmensmeldung vom 15.12.2020 seien dabei insgesamt 1,17 Mio. neue Aktien, was 4,2% des Grundkapitals entspreche, zu einem Kurs von 4,00 EUR erfolgreich an institutionelle und qualifizierte Anleger platziert worden. In Summe belaufe sich der Emissionserlös auf rund 4,7 Mio. EUR. Mit den neu eingeworbenen Mitteln solle die Wachstumsstrategie finanziert und insgesamt die Bilanz gestärkt werden.Die Wachstumsstrategie umfasse dabei einerseits die Fortsetzung und Beschleunigung des Roll-Outs der MagForce-Behandlungstechnologie in Europa. Hierfür sei es geplant, Behandlungsgeräte zu errichten und diese an Schwerpunktzentren zur Behandlung von Gehirntumoren zu installieren. Zuletzt habe die Gesellschaft die erfolgreiche Inbetriebnahme des Behandlungszentrums am Hufeland Klinikum in Mühlhausen bekannt gegeben. Nachdem die letzte Abnahme erfolgt sei, sollten bereits im Dezember die ersten Hirntumor-Patienten an diesem Klinikum mit der MagForce-Technologie behandelt werden.Mit dieser Installation verfüge die Gesellschaft über drei Behandlungsstandorte in Deutschland und einen Standort in Polen. Bei den Expansionsaktivitäten ins europäische Ausland sei es zwar in diesem Jahr durch die Covid-19-Pandemie zu Verzögerungen gekommen, in 2021 sollten hier insbesondere in Spanien und Italien neue Geräte installiert und die Behandlungsbasis deutlich ausgeweitet werden.Parallel werde die Zulassungsstudie zur Prostatakrebshandlung in den USA, die von der Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. durchgeführt. Der Beginn der letzten Phase der Studie, Phase 2b, werde für Anfang 2021 erwartet. Während die Studie abgeschlossen werde, beginne MagForce bereits mit den Vorbereitungen für die Kommerzialisierung, die voraussichtlich Mitte oder in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen werde.Die Analysten hätten die aktuelle Kapitalerhöhung in ihr DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt und das Kursziel in Höhe von 11,00 EUR bestätigt. Neben einer leichten Kurszielreduktion, die rein modelltechnischer Natur sei, habe die Kapitalerhöhung das Risiko leicht gemindert. Beide Effekte würden sich aufheben.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der MagForce-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 18.12.2020)