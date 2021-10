Börsenplätze MagForce-Aktie:



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (18.10.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Gemäß Corporate News vom 13.10.2021 habe die MagForce AG einen signifikanten Fortschritt bei der Zulassung zur Behandlung von Prostata-Krebs erreicht. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA habe der MagForce AG die Bedingungen für die Genehmigung des finalen klinischen Protokolls mitgeteilt. Letztendlich lägen damit der Gesellschaft die Bedingungen für die finale Zulassung in den USA vor. Nach zeitnaher Einreichung der geforderten Unterlagen an die FDA erwarte die Gesellschaft, die endgültige Genehmigung für den Beginn der Phase 2b im November 2021 zu erhalten.Bis zum Beginn der Phase 2b werde die Rekrutierung der erforderlichen 100 Patienten fortgesetzt. An diesen Patienten sollten die vielversprechenden Ergebnisse und das sehr gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der bereits durchgeführten Phase 2a bestätigt werden. Das Ziel der Studie sei es, den Prostatakrebspatienten, ohne externe Bestrahlung oder operativen Eingriff, eine längere Zeit zu ermöglichen, in der die Erkrankung stabil bleibe. Patienten mit mittelgradiger Funktionsstörung (Läsionen) könnten damit in das so genannte "Active Surveillance"-Programm zurückkehren, in der nur noch eine engmaschige Beobachtung erfolge.Unter der Voraussetzung einer zeitnahen FDA-Genehmigung rechne der MagForce-Vorstand mit einem voraussichtlichen Studienabschluss im Sommer 2022. Im Studienverlauf werde die Gesellschaft nach der Behandlung von 15 bis 30 Patienten der FDA Zwischenergebnisse vorlegen, sodass mit Studienabschluss auch eine schnelle Marktzulassung erfolgen könne. Sollte diese im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen, wäre die MagForce AG in der Lage, schnell in die Kommerzialisierungsphase einzutreten.Gegenüber der bisherigen Erwartung ergebe sich damit eine leichte Verzögerung von zwei bis drei Monaten. Bislang hätten die Analysten in ihren Prognosen mit dem Beginn der Kommerzialisierung ab Mitte 2022 gerechnet, sodass der aktuelle Zulassungszeitplan größtenteils aber im Rahmen der Erwartungen liege. Da sie bislang für das kommenden Geschäftsjahr 2022 ohnehin nur geringe Umsatzerlöse im Prostatasegment unterstellt hätten, würden sie aktuell noch keinen Anlass zur Prognoseanpassung sehen.Bei einem unveränderten Kursziel von 11,00 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link