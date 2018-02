Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

7,345 EUR 0,00% (14.02.2018, 22:01)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (14.02.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 13.02.2018 hat Klemens Hallmann, Aufsichtsrat von MagForce, über die Hallmann Holding International Investment GmbH ein Paket von rund 5.000 MagForce-Aktien zum Kurs von 7,03 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 35.157,00 EUR entspricht. Schon am 16.08.2017 hat er 100.000 MagForce-Aktien zum Kurs von 6,25 EUR gekauft, wobei das Transaktionsvolumen bei 625.000,00 EUR lag.Bei der MagForce AG gab es letztlich einen guten Newsflow. Wie das Unternehmen am 10.02.2018 mitteilte, hat die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie mit der NanoTherm® Therapie als Behandlung zur fokalen Tumorablation bei intermediärem Prostatakrebs erteilt. MagForces NanoTherm® Therapie verfügt in der Europäischen Union über eine CE-Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren und wird bereits an renommierten Behandlungszentren in Deutschland zur kommerziellen Behandlung von Hirntumor-Patienten eingesetzt.Börsenplätze MagForce-Aktie:7,07 EUR -0,99% (14.02.2018, 17:36)