Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

6,72 EUR -0,44% (06.03.2018, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

6,77 EUR -0,29% (06.03.2018, 12:56)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (06.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2017 habe der Fokus der MagForce AG, wie auch schon in den Vorperioden, auf dem Ausbau der kommerziellen Behandlungen von Glioblastom-Patienten in Europa, auf der Zulassung der NanoTherm-Therapie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA sowie auf der Ausweitung der finanziellen Basis gelegen.Bei der Glioblastom-Behandlung in Europa habe die Gesellschaft die lokalen Partnerschaften ausgebaut und somit die Anzahl der Anfragen deutlich gesteigert. Darüber hinaus seien die ersten vorbereitenden Maßnahmen zum europäischen Roll-Out der zur Behandlung notwendigen NanoActivator®-Geräte erfolgt. Bisher werde die europäische Nachfrage von den Behandlungszentren in Deutschland adressiert. Künftig sei es geplant, zusätzliche Behandlungszentren einzurichten, was, aufgrund von Kosten- und Zeitvorteilen für die Patienten mit einer entsprechend höheren Behandlungsanzahl einhergehen dürfte. Neben Deutschland habe die MagForce AG Polen, Italien, Spanien, Niederlande und die Schweiz als Zielländer identifiziert.Beim zweiten Behandlungspfad, der Behandlung von Prostatakrebs in den USA, seien zwischenzeitlich alle von der FDA geforderten Punkte abgearbeitet worden und erfüllt. Mittlerweile habe die MagForce AG die Genehmigung zur Durchführung der klinischen Studie ("Investigational Device Exemption", IDE) erhalten und habe damit einen bedeutenden Meilenstein für die Zulassung in den USA erreicht.Die damit deutlich flexiblere und ausgebaute Liquiditätsausstattung sei insbesondere vor dem Hintergrund, wonach die Gesellschaft noch nicht die operative Gewinnschwelle erreicht habe, von hoher Bedeutung. Der Kassenbestand zum 30.06.2017 in Höhe von 7,74 Mio. Euro (31.12.2016: 0,61 Mio. Euro) habe dabei, trotz des negativen Periodenergebnisses in Höhe von -3,02 Mio. Euro deutlich ausgebaut werden können. Die Mittel aus der im Juni erfolgten Kapitalerhöhung sowie des neuen EIB-Fremdkapitals seien hier noch nicht enthalten, sodass der Analyst von einem weiteren Liquiditätsanstieg zum Stichtag 31.12.2017 ausgehe.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, bewertet die MagForce-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 15,00 auf 15,80 Euro erhöht worden. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link