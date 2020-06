Boston (www.aktiencheck.de) - Es ist mehr als nur ein wenig unbehaglich, dass Amerikas Märkte weiter nach oben tendieren, während seine Städte von Gewalt erschüttert werden, so Christopher Smart, Chef-Globalstratege und Leiter des Barings Investment Institute.In Europa scheinen die Märkte nach wie vor optimistisch bezüglich weiterer Fortschritte bei der Erhöhung der fiskalischen Ausgaben auf der Ebene der Europäischen Union und möglicherweise einer Erhöhung des Ankaufprogramms der EZB zu sein, so die Experten von Barings.Abgesehen von der globalen Pandemie und den amerikanischen Unruhen würden die Märkte auch die Entwicklungen rund um Hongkong genau beobachten. Es werde wahrscheinlich neue Demonstrationen in der Stadt selbst geben, als Antwort auf das angekündigte, von Peking verhängte Sicherheitsgesetz. Zudem würden der Kongress der Vereinigten Staaten und die Trump-Administration ihre Pläne detaillierter offenlegen. Bisher scheine es unwahrscheinlich, dass das eingeschränkte Handelsabkommen zwischen den USA und China beeinträchtigt werde, aber es könnte schon bald von einer Eskalation an anderer Stelle überrollt werden. (04.06.2020/ac/a/m)