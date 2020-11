London (www.aktiencheck.de) - Mehrere Impfstoffe stehen jetzt zur Verfügung und wir erwarten die ersten Impfkampagnen noch im Dezember, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Experten würden es für wahrscheinlich halten, dass sich die politischen Entscheidungsträger nach der breiten Bereitstellung von Impfstoffen darauf konzentrieren würden, das Wirtschaftswachstum so schnell wie möglich weiter anzuschieben. In diesem Zusammenhang würden sie die US-Produktion bis Ende 2021 wieder auf dem Niveau von Ende 2019 sehen, ungeachtet der bislang noch anhaltenden Sorgen um die gegenwärtige zweite Infektionswelle. Etwas später, Anfang 2022, dürfte die Eurozone wieder auf den Stand vom Ende des vergangenen Jahres zurückkehren, auch wenn einige Länder Südeuropas innerhalb der Region zurückbleiben dürften. Die britische Wirtschaft werde sich nach Einschätzung der Experten als eine der letzten erholen, da auf ihr neben den Pandemiefolgen zusätzlich der Brexit laste.Die in den vergangenen Wochen beobachteten Markttrends könnten weiter anhalten. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich die Märkte vorerst bis zur zweiten Januarhälfte nach oben bewegen würden.Bis zur Handelspause an Weihnachten seien es noch drei Wochen. Die Experten von BlueBay Asset Management hoffen, dass die bis dahin zu erwartenden Nachrichtenereignisse - darunter Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank, eine weiterhin entschieden taubenhafte US-Geldpolitik, der Beginn der Corona-Impfungen und eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen in Europa - allesamt für Risikowerte leicht unterstützend wirken; selbst wenn die guten Nachrichten bereits eingepreist sein könnten. (27.11.2020/ac/a/m)