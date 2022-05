Angesichts der Vielzahl an negativen Einflussfaktoren, die derzeit in geballter Form aufeinandertreffen würden, sei es nicht verwunderlich, dass die Stimmung unter den Anleger so negativ ausfalle wie schon lange nicht mehr. So lägen inzwischen vier von sieben Indikatoren des Fear & Greed Index, dem Stimmungsindikator des US-Senders CNN, mit einem Wert von derzeit 27 im "Extrem Angst"-Bereich. Auch die Stimmung des jüngsten AAII Investor Sentiment Survey, die das Bullen-Lager bei nur noch 16 Prozent gegenüber dem Bären-Lager von 60 Prozent sehe, falle so pessimistisch aus, wie zuletzt im Jahr 2009 zur Zeit der letzten großen Finanzkrise.



Als weiterer Belastungsfaktor erweise sich zudem die bereits seit Monaten deutlich höher ausfallende Inflation. In den USA habe der Preisanstieg für März 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat 8,5 Prozent betragen, was dem höchsten Wert seit Ende 1981 entspreche. Doch auch hierzulande sei die Inflationsrate im April 2022 überraschend gestiegen, nachdem das Statistische Bundesamt einen vorläufigen Anstieg der Verbraucherpreise von 7,4 Prozent vermeldet habe, was ebenfalls der höchste Wert seit Herbst 1981 sei. Angesichts dieser Entwicklung seien die Augen zusehends auf das Verhalten der Notenbanken gerichtet. Während sich die Europäische Zentralbank (EZB) bislang noch nicht dazu geäußert habe, wann sie die Zinsen anheben werde, drücke die US-Notenbank FED weiter aufs Tempo. So sei zu erwarten, dass die FED bereits heute die Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte beschließen werde, was dem größten Zinssprung seit mehr als 20 Jahren gleichkommen würde.



Aus Anlegersicht dürften sich jedoch nicht nur die Ergebnisse des FED-Meetings als richtungweisend erweisen. Spannend werde vor allem auch die Einschätzung von FED-Chef Jerome Powell zur US-Konjunktur und Inflation sein und wie die Märkte schlussendlich darauf reagieren würden. Auch wenn das gesamte Marktumfeld derzeit von mehreren Belastungsfaktoren bestimmt werde und es vorerst wohl weiterhin volatil bleiben werde, würden sich jedoch die Anzeichen dafür mehren, dass der Markt bereits viel vorweggenommen habe. Zwar sei die Bodenbildung noch nicht ganz erreicht. Doch nachdem die Märkte bereits überverkauft seien, könnten sich in den nächsten Wochen vor allem bei qualitativ hochwertigen und stark gefallenen Aktien neue Einstiegskurse ergeben. Außerdem könnten sich Discount- und Volatilitätsstrategien als vorteilhaft erweisen, um sicher durch die stürmische See zu navigieren.





Denn während der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen negativen Begleiterscheinungen die Aussichten an den internationalen Kapitalmärkten weiterhin trübe und folglich für Unruhe unter den Anlegern sorge, würden unterbrochene Produktions- und Lieferketten sowie rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise Unternehmen in aller Welt zusehends unter Druck setzen. Derweil bereite sich die Industrie in Europa mit Hochdruck auf ein mögliches Worst Case Szenario vor, nachdem bereits Bulgarien und Polen mit einem Stopp russischer Gaslieferungen konfrontiert worden seien.