Bilanzprognose für 2019



Die Umsätze könnten 25,16 Mrd. USD betragen, das EBITDA bei 2,60 Mrd. USD eintreffen und das EBIT bei 1,67 Mrd. USD liegen. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung auf 3,58 USD. Die Dividende könnte sich bei 1,53 USD befinden. Der Cashflow je Aktie könnte sich bei 6,75 USD einpendeln und das Nettovermögen je Aktie könnte bei 22,67 USD liegen. Die Nettoverschuldung könnte sich auf 3,05 Mrd. USD im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren.



Termine



Die Macy´s Incorporated werde am 6. September an der 25. Goldman Sachs Konferenz Annual Global Retailing teilnehmen. Am 1. Oktober 2018 werde Macy´s die Quartalsdividende in Höhe von 37,75 US-Cents zahlen (dividendenberechtigt seien alle Aktionäre, die die Aktie zum Stichtag des 14. Septembers 2018 halten würden). Sollte die Veröffentlichung nicht vorgezogen werden, werde Macy´s die nächsten Quartalsergebnisse am 8. November 2018 ausweisen.



Beim Blick auf die vergangenen fünf Handelsjahre der Aktie von Macy´s falle der ausgeprägte Abwärtstrend von Mitte 2015 bis Ende 2017 sofort auf. Nachdem sich der Wert von April 2014 bis Juli 2015 noch aus dem Bereich um die Marke von 60,00 USD bis auf gut 72,50 USD habe hochkämpfen können, sei es danach abwärts gegangen, teilweise sogar recht steil. Schnell sei die Unterstützung von 35,00 USD erreicht gewesen, folgend sogar ein vorläufiges Tief knapp unterhalb von 17,50 USD. Im Laufe des aktuellen Jahres scheine die negative Tendenz vorerst gebrochen: Seit Anfang 2018 sei der Wert vom Tief bis auf ein Hoch knapp vor dem wichtigen Widerstandsbereich um die 45,00 USD geklettert. Mit einem Schlusskurs von 36,59 USD am vergangenen Freitag stehe die Macy´s-Aktie weiterhin recht gut im Jahresplus. In den vergangenen Handelswochen habe sich eine Schiebezone zwischen der Unterstützung von rund 35,00 USD und dem Widerstand von 40,00 USD gebildet. In dieser kleinen Seitwärtsrange und natürlich auch bei einem Ausbruch nach oben könnte sich die laufende Aufwärtsbewegung durchaus weiterentwickeln und der Sprung über die wichtige Marke von 45,00 USD wäre realistisch. Sollte es jedoch erneut unter 35,00 USD gehen, wäre es möglich, dass sich die Aktie bis auf das Unterstützungsniveau von 30,00 USD hinab bewege. An dieser Marke sollte sich dann erneut die Kernrichtung entscheiden. In diesem Fall sei eine erneute situative Einschätzung angeraten. (Analyse vom 03.09.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Macy`s-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Macy`s-Aktie:

31,18 EUR -1,02% (03.09.2018, 09:00)



NYSE-Aktienkurs Macy`s-Aktie:

USD 36,55 +1,61% (31.08.2018, 22:01)



ISIN Macy`s-Aktie:

US55616P1049

WKN Macy`s-Aktie:

A0MS7Y



Ticker-Symbol Macy`s-Aktie:

FDO



NYSE-Symbol Macy`s-Aktie:

M



Kurzprofil Macy`s Inc.:



Macy`s Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) gehört zu den größten Einzelhandelsunternehmen der USA. Per 31. Januar 2018 waren es 850 "Macy 's"- und " Bloomingdales"-Filialen in 44 Staaten der USA sowie dem District of Columbia, Guam und Puerto Rico. Das Unternehmen mit Sitz in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) betreibt zudem mehrere Bloomingdales Outlet Stores. Zur Produktpalette gehören Bekleidung und Zubehör (für Männer, Frauen und Kinder), Kosmetik, Heimtextilien und andere Konsumgüter. Die meisten Geschäfte befinden sich an Stadt- oder Vorort-Standorten vor allem in dicht besiedelten Gebieten in den USA. (03.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Macy`s-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Macy`s Inc. (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) unter die Lupe.Das Unternehmen Macy´s Incorporated sei eines der größten Einzelhandelsunternehmen der USA und in 44 Bundesstaaten, im District of Columbia, auf Guam und in Puerto Rico vertreten. Die Gesellschaft betreibe Kaufhäuser mit einem umfangreichen Warensortiment von Damen-, Herren- undKinderbekleidung, aber auch Accessoires, Heimtextilien, Kosmetikartikel, Möbel, Schuhe und weitere Konsumgüter würden sich im Sortiment finden. Die Geschäfte würden sich meist sehr zentral in Innenstadtlagen befinden oder seien in Einkaufszentren vertreten.Der Konzern habe mit rund 130.000 Mitarbeitern im Fiskaljahr 2017 einen Umsatz von 24,837 Mrd. US-Dollar erzielt. Macy´s betreibe 690 Häuser und Filialen mit dem Markennamen Macy´s, Bloomingdale´s, sowie 170 Spezialwarengeschäfte mit den Namen Bloomingdale´s The Outlet, Bluemercury und Macy´s Backstage. Mit den Websites macys.com, bloomingdales.com und bluemercury.com, die zusätzlich auf die Nutzung mit mobilen Endgeräten ausgelegt seien, werde zudem die E-Commerce-Schiene bestens bedient. Der Onlineshop macys.com habe im Jahr 2017 zu den Top Ten der Online-Shops in den USA gehört und habe nach Amazon.com, Walmart, Apple, Home Depot und Best Buy mit einem Umsatz von 3,99 Mrd. US-Dollar an sechster Stelle (Amazon.com habe einen Umsatz von 52,80 Mrd. US-Dollar und Walmart 14,01 Mrd. US-Dollar erzielt) gehört. Besonderes Interesse gelte den Umsätzen an den Tagen rund um Thanksgiving mit den Shopping-Events Black Friday und Cyber Monday. Das danach allmählich beginnende Weihnachtsgeschäft entscheide schließlich über den Erfolg des Gesamtjahres. Macy´s habe seinen Sitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio, sowie in New York und werde von CEO Jeff Gennette geleitet.Amazon.com belastet - Manche Unternehmen aus der Peer-Group kämpfen ums ÜberlebenDer Onlinehandel und vor allem Online-Gigant Amazon.com hätten im US-Einzelhandel Spuren hinterlassen. Einige US-Einzelhändler würden ums Überleben kämpfen. Bei ihnen würden die Kosten für Personal und Immobilien - verglichen mit reinen Online-Handels-Unternehmen - nahezu erdrückend wirken. Die US-Einzelhändler Sears und J.C.Penney würden es möglicherweise nicht schaffen.Details zur Macy´s AktieInsgesamt seien mit dem Stichtag des 3. Februar 2018 304,8 Mio. Stammaktien ausstehend. Macy´s-Wertpapiere würden derzeit von rund 15.300 Aktionären gehalten. Die Aktien von Macy´s würden mit dem Handelssymbol "M" an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Der größte Aktionär mit einem Anteil von 10,30 Prozent sei die Vanguard Group, auf den weiteren Plätzen würden sich Sunamerica Asset Management mit 7,74 Prozent, BlackRock mit 6,08 Prozent, State Street mit 4,41 Prozent, Dimensional Fund Advisors mit 2,80 Prozent, Fidelity Management and Research Company mit 2,45 Prozent, BlackRock Institutional Trust Company mit 3,03 Prozent, Mellon Capital mit 2,82 Prozent, Contrarius Investment mit 1,98 Prozent und Geode Capital mit 1,53 Prozent finden. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 19 Prozent an Wert verloren, während der S&P 500 im Vergleichszeitraum eine Performance von rund 78 Prozent habe erreichen können. Die Wertpapiere von Macy´s seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 10,96 Mrd. USD. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 41,99 USD im Hoch und 17,40 USD im Tief gekostet.Wer vor zehn, 20 oder 25 Jahren 10.000 US-Dollar in Wertpapiere von Macy´s gesteckt habe, blicke heute auf 18.390 USD beziehungsweise 15.029 USD oder sogar 36.210 USD. In diesen Beträgen seien die Dividenden noch nicht einmal enthalten.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Atlantic Securities, BMO Capital Markets, CFRA, Cowen & Company, Credit Suisse, Deutsche Bank, Evercore ISI, Guggenheim, Gordon Haskett, Jefferies, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Northcoast Research, OTR Global, Royal Bank of Canada, Standpoint Research, Susquehanna Bancshares, Telsey Advisory Group und UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von Macy´s angefertigt. Von den 16 Analysen mit einer Kurszielangabe (die Analysen von OTR Global, Standpoint Research und Northcoast Research hätten kein Kursziel aufgewiesen) liege das höchste Kursziel bei 43,00 USD (Susquehanna Bancshares vom 7. Juni 2018) und das niedrigste Kursziel bei 27,00 USD (Morgan Stanley vom 16. August 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 36,13 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 35,97 USD an der NYSE aus dem Handel gegangen.Fundamentaldaten 2018Macy´s Incorporated Bei Macy´s werde jeweils zum 31.01. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2018 habe bei 24,837 Mrd. USD gelegen, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei 1,507 Mrd. USD und der Jahresüberschuss bei 1,547 Mrd. USD. Der Jahresüberschuss sei mit 1,5 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe vollverwässert bei 5,04 USD gelegen. Die Anteilseigner hätten je Aktie eine Dividende in Höhe von 1,51 USD erhalten. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 459,0 Mio. USD gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,455 Mrd. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 4,3 Mrd. USD gelegen und das gezeichnete Kapital bei 3,0 Mio. USD. Die Verbindlichkeiten seien mit 13,720 Mrd. USD angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 29,2 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 19,381 Mrd. USD gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 130.000 Mitarbeiter beschäftigt.