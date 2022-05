Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze M&T Bank-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs M&T Bank-Aktie:

165,50 EUR +2,60% (05.05.2022, 13:05)



XETRA-Aktienkurs M&T Bank-Aktie:

161,55 EUR -0,40% (04.05.2022, 17:35)



ISIN M&T Bank-Aktie:

US55261F1049



WKN M&T Bank-Aktie:

863582



Ticker-Symbol M&T Bank-Aktie:

MTZ



NYSE-Symbol M&T Bank-Aktie:

MTB



Kurzprofil M&T Bank Corporation:



Die M&T Bank Corp. (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) zählt zu den führenden US-amerikanischen Regionalbanken. Die M&T Bank vereint die Aktivitäten der zwei Tochtergesellschaften Manufactures and Traders Trust Company (M&T Bank) und M&T Bank, National Association (M&T Bank N.A.) unter einem Dach. Über diese offeriert die Gesellschaft Privatkunden, Unternehmen wie auch institutionellen Kunden klassische Bankservices wie beispielsweise Kredite, Hypotheken, Treuhandgeschäfte, Asset Management oder auch Versicherungen. Dabei konzentriert sich die M&T Bank vorrangig auf den Westen der USA. (05.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - M&T Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der M&T Bank Corp. (ISIN: US55261F1049, WKN: 863582, Ticker-Symbol: MTZ, NYSE-Symbol: MTB) unter die Lupe.Was der FED-Chairman Jerome Powell gestern Abend zu sagen gehabt habe, habe an den US-Märkten eine Erholungsrally ausgelöst. Von der Zinswende sei jede Branche unterschiedlich stark betroffen. Einer der Top-Performer des laufenden Jahres sollte auf jeden Fall davon profitieren.Die FED habe gestern Abend den Leitzins um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1 Prozent erhöht. Damit seien die Notenbanker im Rahmen der Markterwartungen geblieben. Im Hinblick auf kommende Sitzungen der Zentralbanker habe FED-Chef Jerome Powell entspanntere Signale als zuletzt gegeben: "Derzeit diskutieren wir nicht über eine Anhebung von 0,75 Prozentpunkten", habe er klargestellt. Dies sei in den vergangenen Wochen von einigen Notenbankern ins Spiel gebracht worden und habe die Märkte immer wieder belastet.Auch der Abbau der Bilanzsumme solle nun langsamer und bedachter erfolgen, als vielfach befürchtet worden sei. In Folge der gemäßigter als erwartet ausgefallenen Beschlüsse hätten die US-Börsen zu einer Erleichterungsrally angesetzt: In Summe sei es der beste Tag seit Mai 2020 geworden.Auf das Kreditgeschäft fokussierte Geldhäuser hätten in der Regel stark von steigenden Zinsen profitiert. Jedoch sollten die Leitzinsen nicht zu schnell anziehen. Diese Befürchtung habe zuletzt zugenommen, seit gestern Abend hätten sich die Sorgen vorerst aber etwas abgeschwächt. Gute Perspektiven würden sich in jedem Fall für die Papiere der M&T Bank ergeben.Die Kursentwicklung zeige, dass der Markt das Potenzial der Aktie erkannt habe. M&T gehöre mit einer Performance von rund 14 Prozent zu den besten Titeln im Benchmark-Index KBW für US-Finanzinstitute. Die Bewertung mit einem 2022er-KGV von 13 gehe in Ordnung für eine Regionalbank. Zumal das Überraschungspotenzial beim Gewinn höher als bei der Konkurrenz sein dürfte.Die Notierung habe in den letzten Tagen nach einer kleinen Schwächephase wieder deutlich angezogen. Ein Impuls sei gestern von der jüngsten FED-Entscheidung gekommen. Knackt die Aktie demnächst die Widerstandszone um 185 Dollar, können Mutige noch einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer das Papier bereits im Depot liegen habe, sollte den Stopp bei 130 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 05.05.2022)