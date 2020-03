Der Ausbruch des Coronavirus erschüttere die Aktienmärkte rund um den Globus. Einige würden sagen, dass der Markt auf die Situation überreagiert habe und würden befürchten, dass weitere Rückgänge schwerwiegende Folgen für den Finanzsektor haben könnten. Diese Ansicht werde von einigen der Finanzaufsichten geteilt, da in einigen Ländern Leerverkaufsverbote verhängt worden seien. Spanien, Frankreich und Belgien seien die letzten, die solche Maßnahmen angekündigt hätten. Die Entscheidung könnte den Druck auf die inländischen Aktien etwas mildern. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) notiere in diesem Jahr 32% niedriger, während der belgische BEL (ISIN: BE0389555039, WKN: A0AEM4) 33,5% an Wert verloren habe. Der französische CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) werde 35% unter seinem Schlusskurs von 2019 gehandelt.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern am frühen Nachmittag die Talsohle erreicht und habe mit der anschließenden Aufwärtsbewegung die Marke von 9.000 Punkten zurückerobern können. Der Index habe jedoch nicht die obere Grenze der Overbalance-Struktur bei 9.400 Punkten erreicht und sei wieder unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gefallen. Der Kurs versuche aktuell von der Unterstützung bei 8.500 Punkten abzuprallen und ignoriere die sehr schwachen ZEW-Daten. Ein Ausbruch oberhalb der genannten Trendlinie (8.700 Punkte) könnte die Aussichten verbessern. Sollte die Stimmung jedoch schlecht bleiben, könnten wir einen Angriff auf das vorherige Tief bei 8.330 Punkten erleben. Während der US-Sitzung könnte es zu einer erhöhten Liquidität kommen, da die Regierung möglicherweise einige Details des Konjunkturprogramms bekanntgeben werde.



Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe bestätigt, dass das Unternehmen plane, die Produktion in den meisten europäischen Werken zu schließen. Die Produktion in den Werken in Spanien, Portugal, der Slowakei und Italien werde gestoppt, während sich die Werke in Deutschland und anderen EU-Ländern auf einen Produktionsstillstand von zwei bis drei Wochen vorbereiten sollten. Auf der anderen Seite habe der CEO gesagt, dass der Großteil der Produktion in China wieder aufgenommen worden sei.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) sei heute das schwächste DAX-Mitglied. Das Unternehmen habe beschlossen, die Hauptversammlung zu verschieben und habe gesagt, dass sie innerhalb der ersten acht Monate des Jahres stattfinden werde. Das Unternehmen habe vorgeschlagen, den Bilanzgewinn 2019 auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten.



Analystenreaktionen



- Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei bei der NORD LB auf "verkaufen" herabgestuft worden (Kursziel: 7,00 EUR)

- Die Lufthansa (LHA.DE) sei bei der Société Générale auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 11,00 EUR)

- Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) sei bei JPMorgan auf "neutral" herabgestuft worden (Kursziel: 85,00 EUR)

- Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) sei bei der HSBC auf "halten" heraufgestuft worden (Kursziel auf 28,50 EUR) (17.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktien hatten einen sehr schwachen Start in die Woche, wobei die Wall Street gestern um 12% fiel, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices hätten zu Beginn der heutigen Sitzung die gestrigen Verluste auszugleichen versucht. Allerdings hätten die Bullen die Gewinne nicht lange halten können und die meisten wichtigen Indices aus Europa würden bereits in der Verlustzone notieren.Die ZEW-Konjunkturerwartungen für März hätten die Stimmung nicht verbessern können, da der Index von 8,7 auf -49,5 Punkte gefallen sei. Dies sei der schwächste Wert seit Ende 2011.