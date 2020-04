Die Stimmung an den europäischen Märkten sei heute schlecht. Die Aktien würden zurückgehen, da die Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den wichtigsten Volkswirtschaften der Region mindestens bis Mai andauern würden. Der DAX versuche, die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten zu durchbrechen. Sollte dies gelingen, könne die nächste Unterstützung bei 10.385 Punkten - der Untergrenze der lokalen Marktgeometrie - gefunden werden. Die wichtigste Unterstützung liege jedoch bei der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten, wo die Untergrenze der größeren Marktgeometrie und die 200-Stunden-Linie zu finden seien. Ein Durchbruch nach unten könnte darauf hindeuten, dass die Aufwärtskorrektur beendet sei und sich der Markt auf eine längere Abwärtsbewegung einstelle.



DHL, das Tochterunternehmen der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), habe gesagt, dass der Ausbruch des Coronavirus seine Einnahmen im ersten Quartal 2020 negativ beeinflusst habe. Dennoch habe das Logistikunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen einen Gewinn von 200 Millionen EUR erwirtschaften können. Das um Restrukturierungskosten bereinigte Betriebsergebnis habe bei 1 Milliarde EUR gelegen und damit rund 25% über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen werde am 12. Mai den vollständigen Quartalsbericht veröffentlichen.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) plane eine langsame Wiederaufnahme des Betriebs. Wegen der Coronavirus-Pandemie habe das Unternehmen die Produktion für drei Wochen unterbrochen, wolle aber nun den Betrieb an seinen Standorten in Deutschland wieder aufnehmen. Die Kapazitäten würden der Nachfrage und der Situation in den Lieferketten angepasst. Die Kurzarbeitsregelung gelte ab dem 20. April in der Produktionsstätte in München, und es werde erwartet, dass etwa 20% der Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würden.



Die Bundesregierung habe 3 Milliarden EUR an Notfallkrediten für adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bewilligt. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Erhalt des Darlehens an die Bedingung geknüpft gewesen, Dividenden, Rückkäufe und Boni für Führungskräfte auszusetzen.



Fitch Ratings habe das langfristige Rating für Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von A1 mit stabilem Ausblick auf BBB+ herabgestuft. Dies sei immer noch eine anlagewürdige Bonität. (15.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa ziehen sich zurück, da die Verlängerung des Lockdowns die Hoffnung auf einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung zunichte macht, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unterschreite die 10.500 Punkte und gebe die gestrigen Kursgewinne vollständig ab. Die harten Daten aus den USA für März (Einzelhandelsumsätze: 14:30 Uhr/Industrieproduktion: 15:15 Uhr) könnten am Nachmittag für zusätzliche Volatilität sorgen.Osterfeiertage beeinträchtigen Daten