Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

169,60 EUR -2,78% (04.06.2020, 08:47)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (04.06.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Nach der erfolgreichen Stabilisierung auf Basis des langfristigen Haussetrends (akt. bei 104,57 EUR) sei die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt ins Laufen gekommen. Als strategischer Kurstreiber erweise sich dabei weiterhin der Spurt über das Hoch von Ende März (151,05 EUR), womit eine klassische Bodenbildung vervollständigt worden sei. Mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 164,12 EUR) habe der Titel nun ein weiteres Etappenziel planmäßig abgearbeitet. Der nächste Widerstand lauere in Form der großen Abwärtskurslücke von Mitte März (auf Tagesbasis bei 172,30/181,40 EUR). Danach bestehe selbst im Wochenchart eine weitere Kurslücke (195,55 EUR zu 199,90 EUR). Begünstigt werde eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses durch diverse Indikatorsignale. Hervorheben möchten die Analysten den MACD, der gerade auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal arbeite. Auf der Unterseite fungiere die o. g. langfristige Glättung als erste Unterstützung. Als strategische Absicherung biete sich allerdings die Ausbruchsmarke bei 151 EUR an, welche bestens mit einem Mini-Aufwärtsgap auf Tagesbasis (150,80 EUR zu 150,65 EUR) harmoniere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:174,15 EUR +9,05% (03.06.2020, 17:35)