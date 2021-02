XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

204,70 EUR +2,48% (04.02.2021, 17:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol Deutschland MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (05.02.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF) charttechnisch unter die Lupe.Auf Wochenbasis verfüge die MTU Aero Engines-Aktie gegenwärtig über eine hohe Relative Stärke von 1,15. Übergeordnet befinde sich das Papier nach dem Einbruch vom vergangenen Jahr also wieder in einem Aufwärtstrend. Im bisherigen Jahresverlauf sei es allerdings zu einer - im doppelten Sinne - interessanten Verschnaufpause gekommen. Zum einen sei im Verlauf der beschriebenen Konsolidierung das untere Bollinger Band im Tagesbereich temporär unterschritten worden. Damit liege einer der regelmäßig verfolgten Handelsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt vor, welcher trendstarke Aktien selektiere - nachdem diese kurzfristig korrigiert hätten. Zum anderen sorge das Luftholen der letzten Wochen für einen idealtypischen Pullback an das Erholungshoch vom Sommer vergangenen Jahres bei 187,75 EUR. Die Wolke bilde aus Sicht des Ichimoku-Charts eine zusätzliche Unterstützung. Deshalb dürfte die Aktie ihren grundsätzlichen Haussetrend wieder aufnehmen. Die bisherigen Jahreshochs bei rund 221 EUR würden dabei ein erstes Etappenziel definieren. Langfristig stelle das "Corona-Gap" vom Februar 2020 (252,00 zu 255,10 EUR) eine neuralgische Chartzone dar. Ein Rebreak der o. g. Schlüsselunterstützung bei knapp 188 EUR würde das Basisszenario dagegen mit einem dicken Fragezeichen versehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:203,90 EUR -0,10% (05.02.2021, 08:34)