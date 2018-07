Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

182,40 EUR +0,39% (30.07.2018, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

182,30 EUR +0,55% (30.07.2018, 16:55)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (30.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF), erhöht aber das Kursziel von 175 auf 190 EUR.MTU habe mit einem durch die Bank über den Markterwartungen liegenden Q2-Zahlenwerk geglönt. Trotz negativer Währungseffekte sei der Umsatz im Konzern in Q2 um 16% auf 1,13 Mrd. EUR bzw. in H1 um 9% auf 2,15 Mrd. EUR gewachsen. Das adj. EBIT habe in Q2 mit 160 Mio. EUR die Konsensprognose (156 Mio. EUR) leicht übertreffen können. In H1 seien 335 Mio. EUR (+13%) erreicht worden. Stark sei auch der freie Cashflow gewesen, der in H1 auf 133 Mio. EUR (VJ 84 Mio. EUR) gesprungen sei. Die Konsensprognose habe bei 119 Mio. EUR gelegen.Umsatzziel erhöht, noch zu konservativ: Das Triebwerksinstandhaltungsgeschäft habe in H1 in USD um 22% expandiert, getrieben durch Garantieleistungen beim GTF-Triebwerk (A320neo), steigenden Shop Visits und höheren Arbeitsinhalten. Im Gesamtjahr würden nun +20% (15-19%) avisiert. Maichls Schätzung steige von 19% auf 21%. Das sehr margenträchtige zivile Ersatzteilgeschäft habe die hoch einstellige Wachstumsrate des Q1 halten können. Für das Gesamtjahr sei hier - wie von Maichl erwartet - das Wachstumsziel auf +9% (+5%) erhöht worden. In Q2 habe nun auch das zivile Neutriebwerksgeschäft kräftig angezogen. Dieses dürfte in H2 weiter an Fahrt gewinnen und den Produktmix negativ belasten. Für den Konzern sei die Umsatzzielgröße für 2018 auf 4,2 Mrd. EUR (4,0 Mrd. EUR) angehoben worden. Maichl halte 4,42 Mrd. EUR (bisher: 4,2 Mrd. EUR) für erreichbar.Erhöhtes adj. EBIT-Ziel sollte nochmals leicht übertroffen werden. Beim adj. EBIT sei der Jahresausblick von 600 bis 620 Mio. EUR auf 640 Mio. EUR angehoben worden. Nach Maichls Ansicht dürften sogar 648 Mio. EUR (bisher: 640 Mio. EUR) möglich sein. Dabei unterstelle er für das zivile Instandhaltungsgeschäft eine Marge von 8,4% (Ziel: 8 bis 9%) und für das OEM Segment von 21,5% (Ziel: 21%). Seine Prognose für den Gewinn je Aktie bleibe für 2018 mit 8,87 EUR (bisher: 8,83 EUR) weitgehend unverändert. Beim freien Cashflow erwarten wir 229 Mio. EUR, was einer Cash-Conversion-Rate (CF/adj. Nettoergebnis) von 50% (Ziel: 40 bis 50%) entspreche. 2019 dürfte die Rate auf 60% anstiegen und den Spielraum für Aktienrückkäufe erhöhen.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die MTU Aero Engines-Aktie von kaufen auf halten herabgestuft. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link