Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (24.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Bisher gute Q3-Wachstumswerte aus dem Wettbewerbsumfeld (Safran, Pratt & Whitney) würden Hoffnung auf ein ebenfalls überzeugendes MTU-Zahlenwerk machen. Maichl rechne in Q3 mit einem Umsatzwachstum von 23% auf 1,13 Mrd. EUR, 4% über dem aktuellen Konsens. Im Gegensatz zu H1 dürften Währungseffekte kaum mehr bremsen. Das Umsatzwachstum dürfte breit untermauert sein: ziviles Neutriebwerkgeschäfts (ca. +30% in USD), ziviles Instandhaltungsgeschäfts (+21% in USD) und ziviles Ersatzteilgeschäft (+10% in USD). Weitgehend stabil sehe Maichl das Militärgeschäft. Nach neun Monaten erwarte er im Konzern einen Umsatzanstieg von 13%. Das Jahresziel von 4,2 Mrd. EUR (+8%) erschiene da zu konservativ. Maichl rechne mit 4,4 Mrd. EUR, der Konsens stehe bei 4,3 Mrd. EUR.Adj. EBIT sollte um 10% zulegen. Auf der Margenseite dürften avisierte negative Produktmixeffekte infolge des GTF-Hochlaufs sichtbar werden. Die adj. EBIT-Marge schätze Maichl in Q3 auf 13,9% (VJ 15,6%). Absolut rechne er aber trotzdem mit einem Anstieg des adj. EBIT um 10% auf 158 Mio. EUR, leicht über dem Konsens (156 Mio. EUR). Das Gesamtjahresziel von 640 Mio. EUR werte Maichl als gut erreichbar. Er sei mit 650 Mio. EUR etwas optimistischer als die Markterwartung (643 Mio. EUR) gestimmt.MTU verfüge über eine eher kurzfristige Währungsabsicherung. In seiner Modellierung habe Maichl seine Währungsannahme für 2019 von 1,20 EUR/USD auf 1,16 EUR/USD angepasst. Dies habe für seine Umsatzplanung eine Anhebung auf 4,94 Mrd. EUR (bisher: 4,83 Mrd. EUR) und im adj. EBIT eine neue Prognose von 749 Mio. EUR (bisher 718 Mio. EUR) zur Folge. Seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie hebe Maichl um 4% auf 10,29 EUR an.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die MTU Aero Engines-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link