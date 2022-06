XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

186,15 EUR +1,22% (02.06.2022, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

185,90 EUR +0,95% (02.06.2022, 11:53)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (02.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Gute Voraussetzungen für stabile Aktienkursentwicklung - AktienanalyseDer Triebwerkshersteller MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) habe seine Erholung vom Corona-Einbruch zu Jahresbeginn fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Gewinn kräftig gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse seien im ersten Quartal um knapp ein Fünftel nach oben auf 1,18 Mrd. Euro geschnellt, das Betriebsergebnis sogar um gut die Hälfte auf 131 Mio. Euro. Vorerst sehe sich MTU bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Der bereinigte operative Gewinn solle um einen mittleren Zwanziger Prozentsatz steigen, der Umsatz auf einen Rekord von 5,2 bis 5,4 Mrd. Euro zulegen. Gleichzeitig habe das Management aber auf die Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg und den weiteren Verlauf der Pandemie verwiesen.Vor allem lang anhaltende Lockdowns in China könnten den Flugverkehr ausbremsen, habe es geheißen. Das hätte auch Folgen für MTU. Die Halbleiterknappheit und die Probleme in der Lieferkette, mit denen andere Branchen schon länger kämpfen würden, würden der Konzernspitze dagegen bislang keine schlaflosen Nächte bereiten. "Wir müssen ja Material oft zwölf Monate im Voraus beschaffen, deshalb sind unsere Lager gut gefüllt", habe der scheidende MTU-Chef Reiner Winkler gesagt. Auch hinsichtlich der Auftragslage habe sich der Manager trotz der erneuten Verzögerung von Boeings modernisiertem Großraumjet 777X zuversichtlich gegeben und dabei auf die geplante Aufrüstung des Westens infolge des Ukraine-Kriegs verwiesen.Gute Voraussetzungen für eine zumindest stabile Aktienkursentwicklung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2022)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: