Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (10.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Gute Nachrichten - AktienanalyseDie MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) hatte Anlegern in den vergangenen Monaten nicht allzu viel zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit November pendle das Papier in einer Spanne zwischen 190 und 215 Euro seitwärts. Aktuell habe der DAX-Wert wieder die obere Begrenzung der Spanne ins Visier genommen. Die Vorlage dafür habe Airbus geliefert. Der Flugzeugbauer habe seine Zulieferer darauf vorbereitet, dass er in Zukunft deutlich mehr Flieger bauen wolle als bisher. "Airbus geht weiterhin davon aus, dass sich der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen 2023 und 2025 wieder auf das Niveau von vor Covid-19 erholen wird, angeführt vom Single-Aisle-Segment", so der Konzern. Für die Fertigung der Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320 bedeute das konkret, dass Airbus von 64 Flugzeugen pro Monat bis zum zweiten Quartal 2023 ausgehe. Zulieferer sollten sich auf ein Szenario von 70 Flugzeugen bis Anfang 2024 und bei einem sich weiter erholenden Markt von bis zu 75 Flugzeugen bis 2025 einstellen. Bis Ende 2021 seien 45 Einheiten pro Monat geplant. Auch für die kleinere A220-Familie seien deutlich Steigerungen denkbar. Nach derzeit fünf sollten Anfang des kommenden Jahres sechs Maschinen im Monat hergestellt werden. Bis zur Mitte des Jahrzehnts halte Airbus eine monatliche Produktionsrate von 14 Flugzeugen für möglich.Für MTU seien das gute Nachrichten. Schließlich zeichne sich der Konzern zusammen mit der Raytheon-Tochter Pratt & Whitney für rund jedes zweite Triebwerk der A320-Reihe und deren Neuauflage A320-neo verantwortlich. Die beiden Unternehmen liefern zudem die Antriebe für den Airbus A220, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2021)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:209,60 EUR -0,14% (10.06.2021, 11:09)