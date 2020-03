XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

108,15 EUR -15,51% (18.03.2020, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

108,10 EUR -15,71% (18.03.2020, 09:42)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (18.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).Der MTU-Vorstand habe den Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019, der Mitte Februar im Rahmen der vorläufigen 2019er Zahlen veröffentlicht worden sei, zurückgezogen. Anstatt einer Rekorddividende von 3,40 (Vj.: 2,85) Euro/Aktie drohe nun ein Dividendenausfall (selbst in den Krisenjahren 2008 und 2009 habe es eine Dividendenausschüttung gegeben). Jedoch würden Vorstand und Aufsichtsrat diesen aktualisierten Gewinnverwendungsvorschlag basierend auf der Entwicklung der nächsten Wochen überprüfen (Hauptversammlung (ursprünglicher Termin: 07.05.2020) sei verschoben worden).Auch wenn das Vorgehen von MTU ungewöhnlich sei, trage das Management damit der extremen Sondersituation (Covid-19), die sich in den letzten Wochen noch verschärft habe (Hochstufung von Epidemie zu Pandemie), Rechnung. Aufgrund des Sachverhalts, dass die zivilen Fluggesellschaften ihr Angebot extrem einschränken müssten (u.a. Lufthansa in den nächsten Wochen von bis zu 75%), habe dies auch erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von MTU.Der Ausblick für 2020 (u.a. Anstieg des bereinigten EBIT im hohen einstelligen Prozentbereich) sei zwar noch nicht offiziell fallengelassen worden, das sei nach Meinung von Diermeier aber nur eine Frage der Zeit. Der Analyst habe seine Prognosen deutlich gesenkt (u.a. berichtetes EPS 2020e: 6,36 (alt: 10,38) Euro; berichtetes EPS 2021e: 8,60 (alt: 11,42) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: