Die MTU Aero Engines AG ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) weiterhin zu kaufen.MTU habe in Q3 die Markterwartungen deutlich schlagen können. Der Umsatz sei um 27% auf 1,17 Mrd. EUR expandiert (Konsens: 1,09 Mrd. EUR, LBBWe 1,13 Mrd. EUR). Treiber seien das Neutriebwerksgeschäft (+30% in USD), zivile Ersatzeilgeschäft (+15% in USD) und das zivile Triebwerksinstandhaltungsgeschäft (ca. +30% in USD) gewesen. Das adj. EBIT habe um 21% auf 174 Mio. EUR (Konsens: 156 Mio. EUR, LBBWe 158 Mio. EUR) angezogen.Die positive Abweichung zur Markterwartung habe aus einem stärkeren After Sales Geschäft resultiert. Dieses habe von einer intakten Branchenkonjunktur in der zivilen Luftfahrt profitiert. Selbst der gestiegene Ölpreis werde vom Management bisher nicht als Bremsfaktor für die Marktnachfrage wahrgenommen. Zusätzliche Wachstumstreiber seien GTF-Triebwerks-Retrofits und strukturell (Flottenalter) bedingte materialintensivere Instandhaltungsumfänge insbesondere beim Bestseller V2500 (A320-Triebwerk) gewesen. Der letzte Wachstumseffekt solle auch in 2019 sowie 2020 anhalten.Für die margenstarken After Sales Bereiche seien die USD-Umsatzwachstumsraten für 2018 angehoben worden: ziviles Ersatzteilgeschäft 10-13% (10%) und Triebwerksinstandhaltung 25% (20%). Die EUR/USD-Annahme für 2018 sei ebenfalls auf 1,18 (1,20) korrigiert worden. Auf Konzernebene steige der Ausblick für den Umsatz in 2018 auf 4,4 Mrd. EUR (4,2 Mrd. EUR). Maichl erhöhe seine Umsatzprognose auf 4,45 Mrd. EUR (4,42 Mrd. EUR). Das adj. EBIT werde nun bei 660 Mio. EUR (640 Mio. EUR) erwartet. Der Analyst halte 668 Mio. EUR (650 Mio. EUR) für erreichbar. Seine Schätzung für den adj. Gewinn je Aktie steige um 3% auf 9,20 EUR.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die MTU Aero Engines-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link