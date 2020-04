Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

110,30 EUR +0,14% (22.04.2020, 10:32)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

110,00 EUR -1,12% (22.04.2020, 10:46)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Nicht nur die Corona-Krise, sondern nun auch noch der Ölpreis-Schock und die damit verbundenen Sorgen um die Lage der Weltwirtschaft würden auf die Geschäfte des Triebwerkbauers MTU Aero Engines drücken. Am Dienstag gehöre die Aktie erneut zu den schwächeren DAX-Werten. Doch einige Analysten würden ein erstes Licht am Ende des Tunnels sehen, würden allerdings ihre Kursziele senken.So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die MTU-Aktie heute von 189 auf 140 Euro gesenkt. Analyst Chris Hallam verweise in einer aktuellen Branchenstudie darauf, dass auch der Rüstungssektor samt militärischer Luftfahrt, der mit seinen stabilen und lang laufenden Staatsaufträgen eigentlich als "sicherer Hafen" gelte, in diesem Jahr erheblich unter der Corona-Krise leiden dürfte. Weniger durch Nachfragerückgänge, als vielmehr durch geschlossene Werke und Reisebeschränkungen, die die Produktivität, die Durchlaufleistung und die Lieferketten negativ beeinflusst hätten. Seine Einstufung für die MTU-Aktie habe er auf "neutral" belassen.Auch das Analysehaus Warburg Research sehe MTU als "hold"-Position, hat allerdings kürzlich das Kursziel für MTU deutlich von 243 auf 125 Euro gesenkt. Nach einem noch recht stabilen ersten Quartal dürfte die Corona-Krise den Triebwerkbauer im laufenden Quartal voll treffen, habe Analyst Christian Cohrs in einer Studie geschrieben.Die britische Investmentbank Barclays prognostiziere für die kommenden Monate kein großes Kurspotenzial, bleibe mit einem Kursziel von 100 Euro jedoch bei ihrer Einstufung "equal weight". Dabei halte Analystin Charlotte Keyworth die Aktien aus dem europäischen Luftfahrtsektor angesichts eines Bewertungsabschlags von 45 Prozent zum historischen Durchschnitt langfristig durchaus für attraktiv. Dennoch sei es ihrer Meinung noch zu früh, jetzt schon eine Bodenbildung auszurufen, denn die Aussichten für das operative Geschäft seien mit Blick auf die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise risikobehaftet.Die US-Bank J.P. Morgan bleibe dann auch bei ihrer skeptischen "underweight"-Einstufung und habe das Kursziel für den Triebwerksbauer heute von 93 auf 83 Euro weiter gesenkt. Analyst David Perry glaube, dass die Erholung des zivilen Luftfahrtsektors in Europa angesichts des enormen Einflusses durch die Covid-19-Pandemie noch Jahre dauern könnte und habe seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Branche bis zum Jahr 2022 gekürzt.Insgesamt seien von den 27 bei Bloomberg gelisteten Analysten für MTU derzeit fünf auf der Käufer-Seite, 16 würden MTU als Halteposition sehen und sechs würden für einen Verkauf der DAX-Aktie plädieren.Fluggesellschaften dürften angesichts des Ausmaßes der Branchen-Krise nicht nur ihre Bestellungen für neue Flugzeuge (und Triebwerke), sondern auch die Wartung und Ausbesserung von Maschinen deutlich zurückfahren. Dennoch dürfte das Gröbste bereits in den gefallenen Kursen eingepreist sein.Kurzfristig seien deutliche Erholungen möglich. "Der Aktionär" spekuliert im Hebel-Depot mit einer Trading-Position auf dieses Szenario, so Martin Mrowka. Eine Absicherung per Stopp oder aktive (Teil-)Gewinnmitnahmen seien dabei - je nach Marktlage und Newsflow jederzeit möglich. (Analyse vom 22.04.2020)