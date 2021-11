Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

187,50 EUR -1,73% (18.11.2021, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

188,00 EUR -1,83% (18.11.2021, 15:13)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (18.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Triebwerkshersteller MTU Aero Engines habe am heutigen Mittwoch Analysten zu einem Kapitalmarkttag geladen. Und von dort kämen tatsächlich gute Nachrichten. Die MTU-Aktie springe am Mittag unter die Tagesgewinner im DAX. Was das Unternehmen in den kommenden Monaten erwarte, lasse aufhorchen.Aussagen zum kurz- und mittelfristigen Ausblick seien bei den MTU-Anlegern am Donnerstag gut angekommen. Bevor die Ziele bekannt geworden seien, seien die Papiere zur Mittagszeit noch kurz ins Minus abgetaucht. In ersten Reaktionen seien die Papiere des Triebwerkbauers dann bis auf 197 Euro hochgeschnellt. Dann würden sich die Gewinne jedoch wieder verflüchtigen. Zuletzt rutsche der DAX-Wert sogar ins Minus und notiere unter 188 Euro.MTU erwarte nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise eine deutliche Erholung. "Wir rechnen für 2022 mit 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro Umsatz und bis 2024 mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum", habe Finanzchef Peter Kameritsch auf dem Kapitalmarkttag gesagt. Das wäre mehr als vor der Krise, rund eine Milliarde mehr als für 2021 angepeilt und auch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) wolle die MTU-Führung 2022 um einen mittleren Zwanziger-Prozentsatz steigern und bis 2024 das Vorkrisenniveau übertreffen.Das Chartbild der MTU-Aktie habe sich mit dem Rutsch unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt verschlechtert. Auch die 50-Tage-Linie sei heute wieder unterschritten worden. Zu ungewiss würden angesichts der unbewältigten Corona-Pandemie auf absehbare Zeit die Perspektiven für die Luftfahrt-Branche bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link