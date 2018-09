XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

189,50 EUR +0,32% (03.09.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

189,20 EUR +0,11% (03.09.2018, 16:18)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (03.09.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Bei der MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten.Am 31.08.2018 hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Klaus Steffens ein Paket von 5.786 Aktien zum Kurs von 193,356654 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 1.118.761,60 EUR entspricht.Luftfahrt ist ein Wachstumsmarkt, so die Analysten der DZ BANK in einer Analyse vom 24.08.2018. MTU rechne bis zum Jahr 2036 mit einer Verdopplung der weltweit aktiven Flotte von derzeit rund 23.000 Flugzeugen auf 46.000 Stück. Aufgrund seines Geschäftsmodells gehöre MTU mit großer Wahrscheinlichkeit zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Um auch in Zukunft an der Spitze zu stehen, seien allerdings Innovationen und Weiterentwicklungen nötig - denn bekanntlich schlafe die Konkurrenz nicht. Aus diesem Grund habe MTU im vergangenen Geschäftsjahr fast 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung investiert.Im Rahmen einer Selbstverpflichtung gegenüber der europäischen Luftfahrtindustrie und Forschung habe sich MTU sehr ehrgeizige Emissionsziele bis zum Jahr 2050 auferlegt. So solle beispielsweise der CO2-Ausstoß im Luftverkehr im Vergleich zum Jahr 2000 um 75% reduziert werden. Um diese Vorgaben zu erfüllen, lege MTU besonderes Augenmerk auf die Effizienzsteigerung der Triebwerke, um den Kraftstoffverbrauch und letztendlich auch die Emissionen zu verringern. Möglich werden solle dies unter anderem durch neue Hochtemperaturwerkstoffe und moderne Fertigungstechnologien wie additive Verfahren.Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: