Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (03.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Der Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise habe dem Münchner Konzern im zweiten Quartal herbe Einbrüche bei Umsatz und Gewinn eingebrockt. Am Freitag habe MTU Aero Engines jedoch mit einer recht optimistischen Prognose überrascht. Vorstandschef Reiner Winkler rechne demnach zwar auch für das Gesamtjahr mit deutlichen Rückgängen, aber trotz der Krise mit schwarzen Zahlen. Derzeit befinde sich das Unternehmen allerdings im Krisenmodus. Der Vorstand habe die Liquidität des Konzerns u.a. mit der Ausgabe von zwei Anleihen auf rund 1,5 Mrd. Euro aufgestockt.Es werde noch dauern, bis die Luftfahrt-Branche wieder richtig Fahrt aufnehme. "Der Aktionär" habe bereits Mitte März - etwas zu früh - mutigen Anlegern den DAX-Wert zum spekulativen Kauf der MTU Aero Engines-Aktie empfohlen. Das langfristige Kursziel liege bei 200 Euro. Spätestens bei 125 Euro sollte aber eine Stop-Loss-Order platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:135,65 EUR -7,63% (03.08.2020, 13:50)