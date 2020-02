Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

269,00 EUR -1,07% (20.02.2020, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

268,80 EUR -1,75% (20.02.2020, 11:42)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Das seit Herbst im DAX enthaltene Unternehmen habe im Jahr 2019 bei der EBIT-Marge das selbst gesteckte Ziel übertroffen und die Prognose für 2020 bestätigt. Die guten Geschäftszahlen und sogar eine Dividendenerhöhung würden jedoch nicht helfen, den MTU-Kurs wieder steigen zu lassen. Die MTU-Aktie gehöre am Vormittag zu den schwächsten Werten im DAX.Der Münchner Triebwerksbauer MTU habe 2019 trotz eines überraschend schwachen Umsatzwachstums seine Gewinnprognose übertroffen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) sei um fast 13 Prozent auf rund 757 Millionen Euro gestiegen. Damit habe MTU die Erwartungen von Analysten erfüllt. Der Vorstand habe zuletzt 750 Millionen Euro angepeilt. "2020 wollen wir die Messlatte noch ein Stück höher legen und unsere eigenen Rekorde erneut übertreffen", habe Vorstandschef Reiner Winkler angekündigt.Im abgelaufenen Jahr habe MTU den Umsatz um gut ein Prozent auf gut 4,6 Milliarden Euro gesteigert und damit leicht das eigene Ziel von 4,7 Milliarden verfehlt. Allerdings seien 16,4 Prozent der Erlöse als operativer Gewinn beim Unternehmen hängen geblieben und damit noch mehr als zuletzt angepeilt. Der Überschuss sei um knapp acht Prozent auf 488 Millionen Euro gewachsen. Die Aktionäre sollten eine von 2,85 auf 3,40 Euro erhöhte Dividende erhalten und damit ein Stück mehr als von Analysten erwartet.Für 2020 habe die MTU-Führung keine Umsatzprognose für den Gesamtkonzern abgegeben, habe aber ihre im Herbst genannten Prognosen für die einzelnen Geschäftsfelder teilweise angehoben. Der operative Gewinn solle wie bereits angekündigt um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigen.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden sich gegenwärtig mehr als die Hälfte der Analysten nur noch für ein Halten und je ein Viertel für Kauf und Verkauf der Papiere aussprechen.Beim Umsatz sei MTU hinter den eigenen Erwartungen und denen des Marktes zurückgeblieben. Grund hierfür seien unter anderem in das Jahr 2020 verschobene Auslieferungen gewesen. Charttechnisch laufe die MTU-Aktie weiterhin in einem Aufwärtstrend.Wer noch engagiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Ein Stopp-Loss-Kurs empfehle sich bei 230 Euro. (Analyse vom 20.02.2020)