Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

138,40 EUR +0,80% (22.02.2018, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

138,70 EUR +0,65% (22.02.2018, 16:32)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).MTU habe historische Rekordwerte erzielt. Haupttreiber sei das zivile Instandhaltungsgeschäft gewesen. Dieses habe von einem positiven Marktumfeld profitiert. Die vorläufigen Ergebnis- und Cashflow-Werte hätten den Ausblick und die Markterwartung leicht übertroffen: adj. EBIT +21% auf 607 Mio. EUR (Guidance: ca. 600 Mio. EUR), Marge 12,0% (11,8%, VJ 10,6%), adj. Nettoergebnis +24% auf 429 Mio. EUR (ca. 420 Mio. EUR) und freier Cashflow +84% auf 151 Mio. EUR (ca. 140 Mio. EUR). Die Dividende für 2017 solle auf 2,30 EUR je Aktie (VJ 1,90 EUR) steigen (stabile Ausschüttungsquote von 28%).Der Ausblick auf 2018 folge in seinen operativen Detailangaben den Trendaussagen vom Kapitalmarkttag im Dezember 2017. Inklusive des ab Januar angewandten neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 (hauptsächlich negative Wirkung im Umsatzausweis) peile MTU ein dynamisches Umsatzwachstum von ca. +10% auf ca. 4,0 Mrd. EUR (EUR/USD: 1,20 unterstellt, VJ vergleichbar 3,65 Mrd. EUR) an.Für das adj. EBIT sei die Zielspanne für 2018 inkl. IFRS 15 zwischen 600 bis 620 Mio. EUR (VJ vergleichbar 570 Mio. EUR bzw. ohne USD-Einmaleffekt ca. 590 Mio. EUR) gesetzt worden. Der Analyst schätze 640 Mio. EUR, was der durchschnittlichen historischen Outperformance (außer 2013) von ca. 5% entspreche. Die Guidance stehe unter dem Vorbehalt, dass die jüngst aufgetretenen GTF-Triebwerksprobleme beim A320neo "in den kommenden Wochen" gelöst würden. Dies scheine der Fall zu sein, da Pratt & Whitney Anfang März die Auslieferung an Airbus wieder starten wolle. Zudem habe MTU für mögliche GTF-Probleme im Ausblick einen Sicherheitsabschlag integriert.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, empfiehlt die MTU Aero Engines-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel werde nach wie vor bei 165,00 Euro gesehen. (Analyse vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link