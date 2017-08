XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

125,55 EUR +1,29% (01.08.2017, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

125,569 EUR +1,43% (01.08.2017, 12:17)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (01.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) weiterhin zu kaufen.Der Münchener Konzern habe die Umsätze in H1/2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 10,8% auf EUR 2.548,0 Mio. erhöhen können. Das EBIT sei dank eines vorteilhaften Produktmixes um 28,9% auf EUR 295,1 Mio. bzw. das bereinigte EBIT um 26,2% auf EUR 388,0 Mio. gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge habe damit 12,6% erreicht (Vj.: 11,1%). Das Konzernergebnis habe sich bereinigt auf EUR 227,5 Mio. belaufen (Vj.: EUR 176,1 Mio.), nach IFRS seien EUR 215,5 Mio. (Vj.: EUR 158,4 Mio.) auf die Anteilseigner entfallen. Das EPS (IFRS) sei um 35,2% auf EUR 4,19 gestiegen. Der Auftragsbestand sei hingegen y/y um 8,3% auf EUR 13,0 Mrd. rückläufig gewesen (OEM: -12,8%; zivile Instandhaltung: -3,6%). Wie von Donie bereits nach Vorlage der Q1-Zahlen im April erwartet, habe MTU Aero Engines den Ausblick für 2017 nun angehoben.Bis auf die Verschiebungen im Militärbereich hätten alle Bereiche eine anhaltend positive Entwicklung sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig gezeigt. Zu den anhaltenden Problemen mit dem PW1100G-Antrieb, an dem MTU konsortial beteiligt sei, habe sich MTU Aero Engines nicht konkret geäußert. Die betroffenen Teile würden angabegemäß aber nicht von MTU stammen. Die nun seitens des Unternehmens vorgenommene Prognoseanhebung habe Donie bereits in seinen Planungen antizipiert und in seiner am 2. Mai 2017 veröffentlichten Studie berücksichtigt.Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: