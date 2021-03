Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,615 EUR +0,94% (24.03.2021, 11:07)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,62 EUR +1,25% (24.03.2021, 09:55)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (24.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe am Montag bekannt gegeben, dass die Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH mittels eines neuen Kompetenzzentrums eine strategische Initiative im Bereich so genannter "Nonwovens" einläute. Der avisierte Schritt untermauere nach Erachten des Analysten die vielfältigen Anwendungsfelder der Ultraschalltechnologie außerhalb des Automobilsektors, die für MS Industrie in den nächsten Jahren sukzessive an Bedeutung gewinnen dürften.Neues F&E-Zentrum im Aufbau: Am Standort Ettlingen bei Karlsruhe solle ab dem vierten Quartal 2021 auf einer angemieteten Neubaufläche von rund 1.800 qm ein Team für die Forschung & Entwicklung rund um das kontinuierliche Ultraschall-Schweißen die Arbeit aufnehmen. Das Verfahren spiele insbesondere beim Fügen, Prägen und Perforieren von Vliesstoffen sowie dem Versiegeln von Verpackungen eine Rolle und diene u.a. der Fertigung von Atemschutzmasken, Schutzanzügen, Wundauflagen und Hygieneartikeln aller Art. MS Industrie vollziehe damit den Eintritt in ein neues Marktsegment, so dass das Ultraschall-Portfolio neben Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Systemen und Komponenten für die Verpackungsindustrie zukünftig auch Lösungen für "Nonwovens" umfasse.Beide Segmente mit guten Perspektiven: Die neuen Wachstumsfelder für das Ultraschall-Schweißen seien nach Erachten des Analysten strukturell begünstigt und würden sich bspw. aus der zunehmenden Bedeutung thermoplastischer recyclebarer Kunststoffe in der Verbindungstechnik ergeben. Zudem bringe die Ultraschall-Technik im Hinblick auf Energie-und Materialeffizienz und damit letztlich einen optimalen Ressourceneinsatz gewichtige Vorteile für die Kunden mit sich. Bereits heute mache das Ultraschall-Segment bei MS Industrie rund ein Drittel der Erlöse, aber knapp 50% des Rohertrags aus. Speck erwarte, dass diese Gewichtung in den nächsten Jahren weitgehend gleichbleibe, da auch das Segment Powertrain u.a. durch Neukunden-gewinne spürbare Wachstumsimpulse erfahren sollte. Letztere dürften nicht zuletzt aus dem Startder Serienfertigung für Traton resultieren, mit deren Hochlauf ab Q1/22 zu rechnen sei.Die Bewertung unter Buchwert zeige nach Erachten des Analysten, dass der Markt das volle Potenzial von MSAG noch nicht erkenne.Die neue Ultraschall-Fantasie und eine positive Entwicklung in 2021 sollten der MS Industrie-Aktie jedoch Auftrieb geben, sodass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "kaufen" und das Kursziel von 2,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link