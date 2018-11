Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (26.11.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).Die MS Industrie AG mit Sitz in München sei die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe der Antriebstechnik und des Spezialmaschinenbaus im deutschen Mittelstand. Dabei trete der MS-Konzern hauptsächlich als Lieferant kompletter Automotive-Systeme auf, welche vornehmlich für schwere Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen oder auch in Offroad-Anwendungen zum Einsatz kämen. Beispielprodukte seien Kipphebel, Motorbremssysteme oder Ventiltriebe. So fungiere die MS Industrie-Gruppe als Single-Source Supplier für den Ventiltrieb des "Daimler Weltmotors" für schwere LKW.Flankierend hierzu würden über die Tochtergesellschaft Elektromotorenwerk Grünhain GmbH kundenspezifische Elektromotor-Antriebe entwickelt und produziert. Schließlich biete die Gesellschaft Ultraschall-Sondermaschinen, Ultraschall-Systeme oder Ultraschall-Komponenten und seit Herbst 2016 eigene Ultraschall-Serienmaschinen für die Automobilindustrie, Verpackungsindustrie, Medizintechnik oder für die Textilindustrie an.Die MS Industrie habe auch mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen 2018 den eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. Insbesondere die Fortsetzung des Wachstums im Powertrain-Segment, welches von Erholungstendenzen der Nutzfahrzeugbranche in Europa und in Nordamerika profitiert habe, habe zum erreichten Umsatzanstieg in Höhe von 10,5% auf 209,4 Mio. Euro (VJ: 189,5 Mio. Euro) beigetragen. Das deutlich größere Powertrain-Segment, in dem die MS Industrie AG vornehmlich als Lieferant von Ventiltriebsystemen agiere, habe dabei um rund 12% gegenüber dem Vorjahr zugelegt, während im zweiten Segment "Ultrasonic" mit einem Plus von 2,1% ein noch moderates Wachstum vorherrsche. Im Ultraschall-Bereich sei es dabei zu einer kundenseitigen Abnahmeverschiebung ins vierte Quartal gekommen.Angesichts der über den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung habe das Management die Umsatzprognose auf 280 Mio. Euro (bisher: 270 Mio. Euro) angehoben. Im Gegenzug sei aber die bisherige Erwartung eines leicht steigenden EBITDA reduziert worden. Nunmehr werde eine zumindest stabile Entwicklung des EBITDA auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt. Das EBIT sollte aufgrund rückläufiger Abschreibungen leicht zulegen. Die Analysten würden die angepasste Unternehmens-Guidance zum Anlass nehmen und für das laufende Geschäftsjahr 2018 ihre Umsatzprognose erhöhen, bei einer gleichzeitigen Reduktion ihrer Ergebnisprognosen. Die 2019er Prognose würden sie indes unverändert beibehalten.Auf Basis des leicht angepassten DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 5,60 Euro ermittelt und bestätigen damit ihr "kaufen"-Rating für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link