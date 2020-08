Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (28.08.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe gestern den Bericht zu H1 2020 vorgelegt, das Corona-bedingt wie erwartet einen deutlich rückläufigen Umsatz sowie negative Ertragskennziffern aufgewiesen habe.In Q2 seien die Erlöse um 35,3% yoy auf 32,0 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 33,0 Mio. Euro), was sich weitgehend mit den Analysenerwartungen und der Performance anderer Sektorvertreter decke (bspw. Daimler: Absatz -34% yoy; Umsatz -29% yoy). Verantwortlich hierfür seien die temporären Werksschließungen bei Hauptkunden gewesen, so dass die Produktion an den Powertrain-Fertigungsstandorten Trossingen und Zittau von Mitte März bis Mitte April auf Minimalbetrieb heruntergefahren und Kurzarbeit ausgerufen worden sei. Der Standort Spaichingen (Segment Ultrasonic) habe einen etwas geringeren Auslastungseinbruch verzeichnet, die Auslandsproduktion des Segments in Webberville (USA) sei hingegen bis zum 10. Mai auf behördliche Anordnung geschlossen geblieben. Der Auftragsbestand des Konzerns habe per 30. Juni mit insgesamt rund 89 Mio. Euro um 18% unter Vorjahr gelegen, biete beiden Segmenten aber aktuell bereits mindestens eine Reichweite bis Jahresende.Trotz sichtbarer Kostensparmaßnahmen u.a. im Personalaufwand (-2,4 Mio. Euro qoq) habe sich der operative Verlust in Q2 auf -6,7 Mio. Euro ausgeweitet (MONe: -5,9 Mio. Euro; Q1: -2,7 Mio. Euro). Im Vorjahresvergleich (20,3 Mio. Euro) sei zu beachten, dass MS Industrie damals einen Sonderertrag i.H.v. rund 19,5 Mio. Euro aus der Teilveräußerung des US-Powertrain-Geschäfts erzielt habe. Begünstigt durch einen höheren operativen Cashflow (6,0 Mio. Euro vs. Vj. 2,0 Mio. Euro) sowie geringere Investitionen (4,8 Mio. Euro vs. Vj. 11,2 Mio. Euro) habe sich der Liquiditätsbestand per Ende H1 auf 9,9 Mio. Euro verbessert (31.12.2019: 9,2 Mio. Euro). Zudem stünden freie Kreditlinien über 9,0 Mio. Euro zur Verfügung. Die Nettofinanzschulden hätten sich auf ca. 80 Mio. Euro (-9% vs. 31.12.) reduziert.Mit Q2 sollte MS Industrie den Tiefpunkt im "Corona-Jahr" erwartungsgemäß bewältigt haben. Wenngleich der Analyst nach wie vor davon ausgehe, dass das Vorkrisenniveau nicht vor 2022 erreicht werde, berge die Aktie bei Eintritt der antizipierten Erholung seines Erachtens viel Value-Potenzial (2021e:KGV 11,8x; KBV 0,6x). Eine spürbare Verbesserung der Ergebnisentwicklung in H2 sollte überdies im Jahresvergleich sogar mit einem Gewinnwachstum einhergehen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Prognosen sowie sein "kaufen"-Rating für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 2,00 Euro. (Analyse vom 28.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link