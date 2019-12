Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,99 EUR -0,50% (29.11.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,00 EUR -0,99% (29.11.2019, 22:26)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (02.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Die MS Industrie AG sei über den Geschäftsbereich Powertrain in der Motoren- und Antriebstechnik insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge tätig und sei dabei ein wichtiger Lieferant für Komponenten des Daimler-Weltmotors. Neben der Bearbeitung und der Montage von Alu-Gehäusen (Nockenwellengehäuse, Getriebegehäuse, Fahrwerksteile) würden weitere Präzisions-Komponenten, wie etwa Ventilbrücken oder Achsen, bearbeitet und montiert. Im zweiten, derzeit noch kleineren Geschäftsbereich Ultraschall biete die Gesellschaft Ultraschall-Systeme für die Verpackungsindustrie, Medizintechnik etc. an und weise hier keine nennesswerte Abhängigkeit zur Automobilbranche auf.Wie erwartet, seien in den ersten neun Monaten 2019 die Umsatzerlöse der MS Industrie AG erheblich auf 174,67 Mio. EUR (VJ: 209,40 Mio. EUR) zurückgegangen. Maßgeblich dafür sei der im April 2019 erfolgte Verkauf der Tochtergesellschaft MS Industries Inc. gewesen, in der die Fertigung für den Daimler-Weltmotor für den NAFTA-Raum gebündelt gewesen sei und in 2018 Umsatzerlöse in Höhe von knapp 100 Mio. USD (ca. 90 Mio. EUR) beigesteuert habe. Dem stünden jedoch Erträge aus dem Liefervertrag mit der Gnutti Carlo-Gruppe in Höhe von ca. 10 Mio. USD (ca. 9,1 Mio. EUR) gegenüber, so dass für die ersten drei Quartale 2019 von einem Wegfall eines Umsatzvolumens von etwa 40 Mio. EUR auszugehen sei. Bereinigt hätte die MS Industrie AG sogar ein leichtes Umsatzwachstum auf etwa 214,5 Mio. EUR erzielt.Auch die Ergebnisentwicklung sei in den ersten neun Monaten von der Veräußerung der US-amerikanischen Daimler-Fertigung geprägt gewesen. Insbesondere das Entkonsolidierungsergebnis (vor Steuern) in Höhe von 21,33 Mio. EUR habe dabei zu deutlichen Ergebnissteigerungen geführt. Bereinigt um diesen einmaligen Sondereffekt hätte die Gesellschaft aber einen EBIT-Rückgang auf 0,43 Mio. EUR (VJ: 7,70 Mio. EUR) ausgewiesen. Hier würden sich einerseits die weggefallenen, margenstarken Umsätze der veräußerten Daimler-Fertigung in den USA bemerkbar machen. Auf der anderen Seite seien die personellen Kapazitätsanpassungen noch nicht vollständig umgesetzt worden, so dass beim Personalaufwand eine überproportionale Entwicklung vorgelegen habe.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management der MS Industrie AG Umsatzerlöse in Höhe von 225 Mio. EUR (bisher: 230 Mio. EUR) und eine deutlich rückläufige Entwicklung des von Sondereffekten geprägten EBIT sowie ein leicht negatives Nachsteuerergebnis vor Sondereffekten. Im kommenden Geschäftsjahr werde sich der Wegfall der nordamerikanischen Daimler-Umsätze erstmals ganzjährig auswirken. Darüber hinaus seien die, insbesondere für die Fahrzeugbranche, niedrigeren Konjunkturerwartungen zu berücksichtigten, so dass die MS-Gruppe, bei von den Analysten unterstellten fehlenden Impulsen aus dem Ultraschall-Bereich, einen deutlichen Umsatzrückgang ausweisen müsste. Erst ab dem Geschäftsjahr 2021 sei mit einem leichten Anstieg der Abrufzahlen durch den Hauptkunden Daimler zu rechnen. Darüber hinaus sollte die Gesellschaft erstmalig Umsätze mit dem neuen Kunden der VW-Gruppe erwirtschaften, so dass dann ein spürbarer Erlösanstieg sichtbar werden sollte.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, eine Kursziel in Höhe von 3,60 EUR ermittelt. Das insbesondere im zweiten Halbjahr 2019 deutlich reduzierte Kursniveau auf aktuell 2,05 EUR biete jedoch noch ein hohes Kurspotenzial und daher würden die Analysten unverändert das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link