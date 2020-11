Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,645 EUR +1,86% (23.11.2020, 09:26)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,605 EUR +1,90% (20.11.2020, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (23.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe am vergangenen Freitag die Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorgelegt, die trotz des Corona-bedingten Umsatzrückgangs eine Rückkehr in die Profitabilität zeigen würden.Mit einem Konzernumsatz i.H.v. 45,2 Mio. Euro (-10,0% yoy) habe MS Industrie in Q3 leicht besser abgeschnitten als antizipiert (MONe: 44,0 Mio. Euro). Im unmittelbaren Quartalsvergleich hätten die Erlöse gegenüber Q2 damit wieder signifikant um rund 41,4% zugelegt. Mit Blick auf die 9M-Performance lasse sich die Steigerung nach Erachten des Analysten überwiegend auf das Segment Ultrasonic zurückführen, dessen Erlöse nach neun Monaten lediglich noch 1,3% unter Vorjahr gelegen hätten (H1: -20%). Das Segment Powertrain habe dagegen eine weniger dynamische Erholung verzeichnet und nach 9M - teilweise bedingt durch den in 04/19 getätigten Verkauf der Weltmotorfertigung in den USA - noch 40,4% unter den Vorjahresumsätzen (H1: -47%) rangiert. Abgesehen von den direkten Corona-Folgen leide der Geschäftsbereich bereits seit Mitte 2019 unter einem infolge der "Diesel-Debatte" und nachlassender Konjunkturdaten eingetrübten Marktumfeld. Aufgrund dessen habe der Vorstand nun weitere Kapazitätsanpassungen angekündigt. Konkret sei die Schließung des Produktionsstandorts Zittau bekannt gegeben worden, was den Abbau von rund 60 Arbeitsplätzen bedeute. Seit Jahresbeginn sei die Konzern-Belegschaft per Ende September bereits plangemäß auf 994 Beschäftigte reduziert worden (31.12.2019: 1.093). Die Maßnahmen zur Automatisierung, Digitalisierung und Flächenverdichtung der Fertigung am Powertrain-Hauptstandort in Trossingen würden hingegen unvermindert vorangetrieben.Ergebnisseitig hätten die Effizienzmaßnahmen in Q3 bereits Früchte getragen. So sei MS Industrie mit einem EBITDA i.H.v. 4,0 Mio. Euro (MONe: 4,3 Mio. Euro) annähernd die erwartete Verdopplung des Vorjahreswerts (2,1 Mio. Euro) gelungen. Bei überraschend stabilen Abschreibungen habe das EBIT sogar leicht höher gelegen als angenommen (0,6 Mio. Euro vs. MONe: 0,4 Mio. Euro). Auch der operative Cashflow sei nach Unternehmensangaben positiv ausgefallen und habe dazu beigetragen, den Finanzmittelfonds (Liquide Mittel abzgl. Kontokorrentverbindlichkeiten) auf 0,8 Mio. Euro zu verbessern (31.12.: -1,3 Mio. Euro).MS Industrie stemme sich mit wirksamen Maßnahmen gegen die Krise und dürfte in H2 gegenüber dem Vorjahr trotz geringerer Umsätze ergebnisseitig bereits deutlich zulegen. Damit sieht Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, den Weg für einen vollständigen Turnaround in 2021 geebnet und bestätigt vor diesem Hintergrund seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,00 Euro. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link