Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,00 EUR -6,54% (25.05.2021, 16:31)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,98 EUR -8,33% (25.05.2021, 15:42)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (25.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiter fest.MS Industrie habe jüngst die Zahlen zum Q1 2021 vorgelegt, die eine heterogene Entwicklung der Segment-Umsätze sowie einen insgesamt erfreulichen Turnaround im Ergebnis offenbaren würden. Im Rahmen unseres virtuellen Round Tables gab der Vorstand zudem genauere Einblicke zur Mittelfristplanung sowie der Produktpipeline im Bereich Powertrain, so der Analyst der Montega AG.Bereinigt zweistelliges Umsatzwachstum: Der Konzernerlös sei in Q1 um 1,5% yoy auf 41,7 Mio. Euro gewachsen (MONe: 41,0 Mio. Euro), die Veräußerung der Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR; Umsatzbeitrag Q1/20: 4,7 Mio. Euro) herausgerechnet sei ein Umsatzplus von 14,6% yoy erzielt worden. Dabei habe das Segment Powertrain mit einer Steigerung von rund +27% yoy eine auch gegenüber dem Markt starke Entwicklung gezeigt (Q1: LKW-Zulassungen +15,3% yoy; Quelle: ACEA). Im Segment Ultrasonic hingegen habe der Umsatz auslieferungsbedingt um etwa 10% unter Vorjahr gelegen. Der Auftragsbestand sei verglichen zum Vorjahreswert um 10% auf 98 Mio. Euro gestiegen (31.12.: 95 Mio. Euro), der Zuwachs sei hierbei jedoch vornehmlich auf das Segment Powertrain entfallen (Ultrasonic +4% yoy).Starker Ergebnisanstieg durch vorteilhaften Produktmix und optimierte Kostenstruktur: Die Rohertragsmarge habe sich u.a. durch einen margenstärkeren Komponentenmix im Powertrain-Bereich sowie den Wegfall von EMGR in Q1 auf 56,0% (+370 BP yoy) verbessert. Die deutlich reduzierte Belegschaft (FTE 718 per 31.03. vs. Vj. 1.029) habe darüber hinaus zur spürbaren Verringerung der übrigen OPEX beigetragen. In Summe habe MS Industrie somit ein signifikant höheres EBITDA von 4,7 Mio. Euro bzw. eine Marge von 11,3% erzielt (MONe: 4,0 Mio. Euro bzw. 9,8%; Q1/20: 0,6 Mio. Euro bzw. 1,5%), womit sich auch gegenüber dem Vorkrisenniveau eine eindrucksvolle Margenverbesserung gezeigt habe (Q1/19: 9,0%).Der Turnaround bei MS Industrie sei in vollem Gange und sollte sich über die nächsten Quartale verstetigen. Dies dürfte der nach wie vor leicht unter Buchwert notierenden Aktie trotz der jüngst bereits starken Performance weiter Rückenwind geben.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" mit einem höheren Kursziel von 2,80 Euro (zuvor: 2,00 Euro). (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link