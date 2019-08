Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,77 EUR +2,21% (01.08.2019, 12:40)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

2,74 EUR -1,08% (01.08.2019, 13:42)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (01.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie werde Ende August den Halbjahresbericht veröffentlichen. Der Analyst gehe davon aus, dass sich das insbesondere in der Automobilindustrie deutlich eingetrübte wirtschaftliche Umfeld spürbar dämpfend auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirke.Bereits in H1 sei die globale PKW-Nachfrage deutlich rückläufig gewesen. Auch die ursprünglich zu Beginn des zweiten Halbjahres erwartete Belebung des Marktes sei ausgeblieben, was zahlreiche Branchenvertreter zu Prognosesenkungen gezwungen habe. So gehe Deutschlands führender Automobilzulieferer Bosch für 2019 mittlerweile von einem Rückgang der globalen Nachfrage in Höhe von 5% aus (zuvor: -3%). Zwar seien die Absätze von MS Industrie im Ultrasonic-Sondermaschinenbau nicht von PKW-Produktionszahlen abhängig, doch dürfte sich die breite und deutliche Nachfrageschwäche negativ auf die Investitionsbereitschaft der OEMs auswirken und zu verlangsamten Produktionshochläufen neuer Modelle führen.Der Analyst gehe daher kurzfristig von einem spürbar sinkenden Anfragevolumen im Ultraschall-Sondermaschinenbau aus. Wenngleich MS Industrie im Segment Ultrasonic nach Q1 noch über einen soliden Auftragsbestand (+1% yoy) verfügt habe, dürfte das Segment trotz des guten Auftakts (Q1: +8%) auf Gesamtjahressicht eine stagnierende Entwicklung aufweisen (Vj.: 59,5 Mio. Euro). Das bislang hohe Wachstum im Bereich Serienmaschinen sollte hingegen weiterhin Bestand haben, sodass der Analyst MS Industrie hier eine Umsatzsteigerung auf rund 5 Mio. Euro zutraue (Vj.: ca. 2 Mio. Euro).Zudem zeige sich der US-Truckmarkt so robust, dass der Analyst weiter mit einem Umsatzbeitrag aus dem Zuliefergeschäft an Gnutti in den USA von ca. 10 Mio. USD p.a. kalkuliere. Auch die Umsatzplanung des ab 2021 startenden Großauftrags von Scania lasse der Analyst unverändert (MONe: ca. 7 Mio. Euro in 2021 ff.). Nichtsdestotrotz rechne er aufgrund der starken Eintrübung in Europa bereits für Q2 mit organisch rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen, während H2 nochmals schwächer ausfallen dürfte. Vor diesem Hintergrund halte er seine bisherigen Prognosen und die Marktschätzungen für nicht mehr erreichbar. Die zyklische Abschwächung dürfte auch MS Industries Kerngeschäft treffen und durch die Erfolge im neuen Serienmaschinenbereich noch nicht aufgefangen werden können.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, reduziert das Kursziel auf 3,30 Euro (zuvor: 4,70 Euro) und stuft die MS Industrie-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link