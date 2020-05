Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,255 EUR +2,03% (29.05.2020, 09:00)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,27 EUR +4,10% (29.05.2020, 09:19)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (29.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe jüngst Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt, die durch die ersten operativen Auswirkungen der "Corona-Krise" erwartungsgemäß schwach ausgefallen seien und zudem durch den Verkauf des US-Powertrain-Geschäfts in Q2 2019 beeinflusst gewesen seien.Signifikanter Rückgang der Erlöse: Der Konzernumsatz sei um 45,2% auf 41,1 Mio. Euro gefallen. Etwas mehr als zwei Drittel des Umsatzrückgangs (ca. 23 Mio. Euro) hätten aus dem verkaufsbedingten Wegfall des "Weltmotor-Auftrags" in den USA resultiert. Auf Segmentebene habe dies bei Powertrain zu um rund 54% geringeren Erlösen geführt. Organisch gehe Speck angesichts der durch die Corona-Pandemie bereits in Q1 schwachen Marktentwicklung des europäischen Nutzfahrzeugmarktes (Daimler: Absatz Trucks -20%; ACEA: Zulassungen -23%) von einem Umsatzrückgang im unteren zweistelligen Prozentbereich aus. Im Segment Ultrasonic habe der Umsatz Corona-bedingt mit -6% ebenfalls deutlich unter den Planwerten gelegen.Operativer Verlust: Die durch die plötzlichen Werksschließungen der größten Kunden verursachten operativen Verwerfungen in beiden Geschäftsbereichen hätten zu erheblichen Ergebnisbelastungen geführt. Bedingt durch einen veränderten Produktmix sei der Rohertrag unterproportional auf 21,5 Mio. Euro gesunken (Rohertragsmarge +530 BP yoy). Das EBIT sei mit -2,7 Mio. Euro (Vj.: 2,8 Mio. Euro) negativ ausgefallen. Als Reaktion auf die Krise habe MS Industrie die Geschäftstätigkeit an den deutschen Standorten Trossingen und Zittau durch Kurzarbeit bereits Mitte März auf einen Minimalbetrieb zurückgefahren. Seit Ende April sei die Produktion an sämtlichen Standorten wieder sukzessive hochgefahren worden, dürfte aktuell aber lediglich 60 bis 80% (MONe) der möglichen Kapazitäten auslasten.MS Industrie werde durch das nach wie vor hohe Exposure zur zyklischen Autobranche in H1 von der Krise schwer getroffen. Allerdings notiere die Aktie bereits auf halbem Buchwert und erscheine vor dem Hintergrund einer angenommenen Normalisierung des Marktumfelds spätestens ab 2021 sowie des visiblen SOPs des Scania-Neuauftrags (ab H2/21) moderat bewertet (KGV 2021e: 9,4x).Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt für langfristig orientierte Investoren daher das Rating "kaufen" mit neuem Kursziel von 2,00 Euro (zuvor: 2,20 Euro). (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link