ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (18.01.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Mit der Corporate News vom 16.12.2020 habe die MS Industrie AG die mehrheitliche Veräußerung der Tochtergesellschaft Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR) bekannt gegeben. Per 01.01.2021 seien 70,1% der EMGR-Anteile an die österreichische System Industrie Electronic AG und rund 10% der EMGR-Anteile an den bisherigen EMGR-Geschäftsführer veräußert worden. Daher werde die MS Industrie AG auch künftig zu 19,9% an der EMGR beteiligt sein, was bedeute, dass die veräußerte Gesellschaft nun nicht mehr vollkonsolidiert sein werde, sondern, entsprechend der Beteiligungshöhe, im Finanzergebnis abgebildet sein werde.Die Veräußerung der EMGR sei, ähnlich wie die in 2020 erfolgte Schließung des PTG-Standortes Zittau als eine Restrukturierungsmaßnahme und als erfolgte Konzentration auf das Kerngeschäft zu verstehen. Im Geschäftsbereich Powertrain, in dem die EMGR bislang enthalten gewesen sei, werde nun ausschließlich der Automotive-Bereich adressiert. Trotz des nennenswerten Umsatzvolumens in Höhe von 20 Mio. EUR habe die veräußerte Tochtergesellschaft in den vergangenen Geschäftsjahren die operative Gewinnschwelle nicht erreicht. Aufgrund jedoch vielversprechender Neuaufträge könnte diese in den kommenden Geschäftsjahren überschritten werden, was sich für den MS-Konzern im Finanzergebnis wiederfinden würde.Im Rahmen der Corporate News habe das Management der MS Industrie AG keine Angaben zum Verkaufspreis veröffentlicht. Filker gehe von einer Veräußerung in etwa auf Basis des Buchwertes der EMGR aus und rechne mit einem Verkaufspreis im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich. Demzufolge sollten keinen nennenswerten ergebniswirksamen Sondereffekte ausgewiesen werden.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt für die MS Industrie-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Im Rahmen seines angepassten DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 2,20 EUR (bisher: 1,90 EUR) ermittelt. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link