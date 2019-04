Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

3,28 EUR 0,00% (15.04.2019, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

3,34 EUR +1,83% (15.04.2019, 11:50)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (15.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe vergangene Woche bekannt gegeben, nach vierjähriger Anbahnungsphase den Auftrag zur Lieferung wesentlicher Komponenten des Ventiltriebsystems für eine neuentwickelte LKW-Motorenplattform erhalten zu haben.Mittelfristig signifikanter Umsatzbeitrag erwartet: Bei dem nicht namentlich genannten international aufgestellten Auftraggeber dürfte es sich um den zur VW-Gruppe gehörenden LKW- und Bus-Hersteller Scania handeln. Scania entwickle derzeit einen neuen Plattform-Motor, für den MS Industrie bereits in der Vergangenheit mehrere Prototypen geliefert und erste Serienanfragen erhalten habe. Die neue Motorengeneration solle beginnend ab 2021 schrittweise eingeführt werden und perspektivisch weltweit in allen Nutzfahrzeug-Marken des Konzerns zum Einsatz kommen. Bezogen auf die Motorenstückzahlen bedeute dies ein Potenzialvolumen von ca. 170 Tausend Einheiten p.a. (MONe). MS Industrie rechne hieraus mit einem sukzessiv steigenden Umsatzvolumen bis auf ein Zielniveau von 25 bis 30 Mio. Euro in 2026. Speck gehe anfänglich von Erlösen im oberen einstelligen Mio.-Bereich (MONe: 7,0 Mio. Euro in 2021) aus und erwarte eine rasche Steigerung auf rund 20 Mio. Euro in 2024. Ergebnisseitig kalkuliere er dabei anfänglich mit EBIT-Margen von deutlich über 5%.CAPEX-Planung angepasst: Der zur Erzielung der Neuumsätze notwendige Kapazitätsaufbau dürfte bei MS Industrie mit einem Investitionsaufwand von insgesamt rund 10 Mio. Euro für die Anschaffung neuer Maschinen verbunden sein. Speck habe daher seine CAPEX-Planung für den Dreijahreszeitraum 2020 bis 2022 anteilig erhöht. Mit signifikanten Anlaufkosten auf Seiten der OPEX rechne er angesichts der langjährigen Vorbereitungsphase aktuell nicht.MS Industrie habe zuletzt bedeutende strategische Fortschritte erzielt, um das Klumpenrisiko auf der Kundenseite stetig zu reduzieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Zugleich eröffne der Liquiditätszufluss aus der Powertrain-Veräußerung in den USA dem Management eine Vielzahl weiterer Optionen, die der Analyst bereits in seinem letzten Comment skizziert habe.Nach Anhebung seiner mittelfristigen Wachstumsprognosen durch Einarbeitung des Neuauftrags in sein Modell erhöht Patrick Speck, Analyst der Montega AG, das Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,20 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link