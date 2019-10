Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,82 EUR -0,55% (09.10.2019, 13:27)



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,82 EUR -1,89% (09.10.2019, 13:27)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (09.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin zu kaufen.Die MS Industrie AG agiere derzeit in einem schwierigen Marktumfeld, das auch noch im kommenden Jahr anhalten dürfte. Dies habe den Börsenkurs in den vergangenen Monaten auch deutlich unter Druck gebracht. Dabei habe es durchaus bedeutsame Nachrichten aus dem Unternehmen gegeben. Mit dem Verkauf der US-Aktivitäten für den Daimler "Weltmotor" sei ein bedeutender Einschnitt auf der Umsatzseite erfolgt. Angesichts der zu erwartenden unsicheren Entwicklung im Lkw-Geschäft sei der Gesellschaft jedoch eine erfolgreiche Veräußerung gelungen.Positiv werte Renner auch, dass trotz des Verkaufs immer noch ein Geschäftsvolumen von rund 10 Mio. Euro pro Jahr mit dem neuen Eigentümer verbleibe. Zudem könne die Gesellschaft mit den erlösten Mitteln die bestehende Verschuldung reduzieren. Erfreulich entwickle sich auch die Verpackungsmaschinenindustrie. Dieser Trend sollte sich auch in Zukunft fortsetzen.Der kräftige Kursrückgang der Aktie sei auch der negativen Stimmung am Aktienmarkt gegenüber Automobilzulieferern geschuldet. Durch den USA-Verkauf würden sich in Zukunft auch geringere Gewinne ergeben, was ebenfalls einen negativen Einfluss mit sich bringe. Allerdings würden Renner auf dem jetzigen Kursniveau die negativen Aspekte überrepräsentiert erscheinen, weshalb er dem Titel eine Erholung zubillige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MS Industrie-Aktie: