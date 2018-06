Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das historische Allzeithoch des MSCI World (2.250 Punkte) stammt vom Januar und liegt bereits einige Monate zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Monatsbasis sei im Februar eine Korrekturkerze gefolgt, in deren Schwankungsbreite sich die gesamte Kursaktivität der letzten Monate vollzogen habe. Die letzten vier Monate würden also sog. "inside candles" darstellen, die zudem markante Dochte aufweisen würden. D. h. zuletzt seien verschiedene Rallyversuche immer wieder im Sande verlaufen. Letztlich seien das alles Indizien dafür, dass die "bullishen" Marktkräfte erlahmen würden. Dieser Umstand werde von charttechnischer Seite bestätigt, denn nach dem Rückfall in den Basisaufwärtstrendkanal seit 2009 sei nun auch noch der Bruch des steilen Haussetrends seit Februar 2016 (akt. bei 2.184 Punkten) zu beklagen. Gleichzeitig stehe auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 2.102 Punkten) zur Disposition, die zuletzt immer wieder als Unterstützung fungiert habe. Dass noch mehr Korrekturbedarf bestehen könnte, signalisiere z. B. der MACD. Während der Trendfolger im Wochenbereich "short" positioniert sei, stehe er auf Monatsbasis auf historisch hohem Niveau vor einem neuen Ausstiegssignal. In diesem Umfeld gelte es, das bisherige Jahrestief bei 2.010 Punkten unbedingt zu verteidigen. Ansonsten wäre eine Toppbildung komplettiert und auch die o. g. "Innenstäbe" nach unten aufgelöst. (28.06.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.