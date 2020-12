Börsenplätze MSCI-Aktie:



Kurzprofil MSCI Inc.:



MSCI (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE Ticker-Symbol: MSCI) ist ein in New York City ansässiger US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Finanzdienstleistungen vor allem für das Investment Banking anbietet. Dies umfasst neben internationalen Aktienindices auch Portfolio- und Risiko-Analysen als auch Research. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MSCI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, WKN: A0M63R, Ticker-Symbol: 3HM, NYSE Ticker-Symbol: MSCI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Manche Unternehmen hätten in ihrer Branche eine starke Stellung, aber sie seien nur Insidern bekannt. BlackRock sei früher so ein Konzern gewesen, mittlerweile sei der größte Vermögensverwalter der Welt mehr ins Rampenlicht gerückt. Nicht so jedoch MSCI, das Unternehmen hinter den gleichnamigen Indexprodukten. Nun sei dem Finanztechnologieanbieter ein Meilenstein gelungen.Das in Fonds investierte Kapital, die an MSCI-Indizes angelehnt seien, habe die Marke von einer Billion Dollar überschritten. Zuletzt habe dabei das Interesse von Anlegern nach ESG-Produkten für Nachfrage gesorgt. Das seien Fonds, die sich an Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien orientieren würden. MSCI spiele bei ESG-ETF’s weltweit eine führende Rolle und biete auch immer mehr Datenanalyse und Research zu dieser Thematik an.Die Analysten stünden dem Titel insgesamt positiv gegenüber, sechs würden jetzt kaufen und genau so viel dabeibleiben. Lediglich einer rate nun zum Ausstieg. Das durchschnittliche Kursziel von 402,70 Dollar auf Sicht zwölf Monaten sei indes fast erreicht. Das höchste Kursziel habe Henry Sou Chien von der Bank of Montreal mit 501,00 Dollar ausgegeben.Anleger können bei dem Titel nach wie vor zugreifen, der Konzern bietet eine gute Investmentmöglichkeiten in einem der Wachstumsmärkte der kommenden Jahre, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" hat ein Kursziel von 400,00 Euro gesetzt, der Stopp sollte bei 220,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link