Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter großen Schwankungen bewegte sich der MSCI Emerging Markets in der letzten Dekade lediglich seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die letzten Jahre könnten deshalb durchaus als verlorene Dekade bezeichnet werden. Doch aus charttechnischer Sicht bestehe derzeit Hoffnung auf Besserung. So habe das Aktienbarometer zuletzt den Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 1.111 Punkten) zu den Akten legen können. In der letzten Woche sei zudem zur Sprung über das bisherige Jahreshoch vom Januar bei 1.150 Punkten gelungen. Damit könne der Einbruch vom Frühjahr samt der anschließenden Erholung per Saldo als "V-Formation" interpretiert werden. Das Anschlusspotenzial dieses Kursmusters - abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts - lasse sich sogar auf beachtliche 400 Punkte taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotentials würden die Hochs von 2011 und 2018 bei 1.212/1.279 Punkten und danach vor allem das bisherige Allzeithoch bei 1.345 Punkten wichtige Etappenziele definieren. Aber auch relativ, d. h. im Vergleich zum MSCI World, würden die Emerging Markets derzeit eine gute Figur machen. Nach Jahren der Underperformance liege im Ratio-Chart inzwischen eine Bodenbildung vor. (09.11.2020/ac/a/m)



