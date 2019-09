Tradegate-Aktienkurs MPH-Aktie:

3,92 EUR -0,51% (06.09.2019, 10:47)



ISIN MPH-Aktie:

DE000A0L1H32



WKN MPH-Aktie:

A0L1H3



Ticker-Symbol MPH-Aktie:

93M



Kurzprofil MPH Mittelständische Pharma Holding AG:



Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0L1H32, WKN: A0L1H3, Ticker-Symbol: 93M) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich strategisch auf Wachstumssegmente im Pharma- und Healthcaremarkt konzentriert.



Die MPH ist Mehrheitsaktionär der im Entry Standard gelisteten HAEMATO AG. Mit ihrem Fokus auf Arzneimittel bildet die HAEMATO AG das Pharma-Segment der MPH-Gruppe.



Im Healthcare-Bereich baut die Gruppe patientenindividuelle Leistungen aus. Diese unterliegen nicht dem Herstellerzwangsrabatt und produzieren hohe Margen.



Durch die Doppelkompetenz und die strategische Positionierung ist die Gruppe in der Lage, flexibel auf Veränderungen im Gesundheitsmarkt zu reagieren, die sich z.B. durch gesetzliche Regulierungsmaßnahmen ergeben können. (06.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MPH-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MPH Mittelständische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0L1H32, WKN: A0L1H3, Ticker-Symbol: 93M).Das Ertragsbild der MPH AG stehe ausschließlich mit den gehaltenen Beteiligungen im Zusammenhang. Einerseits handle es sich hierbei um die Fair Value-Entwicklung der börsennotierten und nicht börsennotierten Beteiligungen sowie um die Dividendeneinnahmen aus den börsennotierten Beteiligungen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Kursschwankungen der drei börsennotierten Beteiligungen liege in der Regel eine entsprechend hohe Ertrags- und dadurch auch Ergebnisvolatilität vor. Belegt werde dies von der Entwicklung der ersten sechs Monate 2019, die vor allem von der rückläufigen Kursentwicklung aber auch von einer leichten Reduktion der gehaltenen Anteile an der M1 Kliniken AG, der gleichzeitig größten MPH-Beteiligung, geprägt gewesen sei. Die positive Kursentwicklung der HAEMATO AG sowie der CR Capital Real Estate AG hätten dies nicht kompensieren können, so dass der Kurswert der gehaltenen börsennotierten Beteiligungen zum 30.06.2019 um 29,13 Mio. EUR unterhalb des Wertes zum 31.12.2018 gelegen habe.Auf dieser Grundlage weise die MPH AG in den ersten sechs Monaten ein negatives EBIT in Höhe von -18,41 Mio. EUR (VJ: 56,68 Mio. EUR) auf. Der negativen Kursentwicklung der börsennotierten Beteiligungen habe dabei eine positive Wertentwicklung bei den nicht börsennotierten Beteiligungen in Höhe von 10,14 Mio. EUR entgegengestanden. Den Erkenntnissen der Analysten zufolge handle es sich hier um eine Stärkung des Eigenkapitals bei der MPH Ventures GmbH, als Vorbereitung für anstehende Projekte. Es sei zudem erwähnenswert, dass die Dividendenausschüttungen der drei börsennotierten Beteiligungen in Höhe von insgesamt 6,18 Mio. EUR (auf Basis der gehaltenen Aktien zum 30.06.19) erst in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt würden, die zu einem entsprechenden Ergebnisanstieg führen würden.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der MPH-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 8,96 EUR auf 8,92 EUR gesenkt. (Analyse vom 06.09.2019)Börsenplätze MPH-Aktie:XETRA-Aktienkurs MPH-Aktie:3,90 EUR -1,02% (06.09.2019, 09:39)