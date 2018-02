Alpha Blue Ocean wurde von Pierre Vannineuse gegründet und fungiert als Investment-Manager für eine Fondsfamilie, die in diversen Jurisdiktionen tätig ist und auf die direkte Finanzierung von hochinnovativen Technologien fokussiert ist - dabei aber nicht in das Management ihrer Portfoliogesellschaften eingreift. Alpha Blue Ocean ist auf die Vermittlung flexibler, innovativer und nicht invasiver Schuldtitel- und Eigenkapitalfinanzierungen für börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und verschiedener Branchen spezialisiert, darunter Gesundheitswesen, Energie, Bergbau und Technologie.



Alpha Blue Oceans Hauptrepräsentanz ist in London, GB.



Wichtiger Hinweis:



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



Kurzprofil MOLOGEN AG:



Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. (20.02.2018/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN schließt Finanzierungsvertrag mit EHGO ab - AktiennewsMOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) (nachstehend "das Unternehmen") hat heute einen Vertrag mit dem in Luxemburg ansässigen Finanzierungsanbieter European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), (nachstehend "der Investor") geschlossen, der von Alpha Blue Ocean Advisors (ABO) beraten wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen dieses Vertrags kann MOLOGEN ab heute über einen Zeitraum von zwei Jahren bei dem Investor Wandelschuldverschreibungen im Wert von insgesamt bis zu 12 Mio. EUR abrufen. Die Schuldverschreibungen werden in 24 Tranchen à 500.000 EUR jeweils auf Anforderung des Unternehmens ausgegeben, wobei das Unternehmen eine Wartefrist von mindestens 10 Handelstagen nach Begebung jeder Tranche einhalten muss, bevor die Begebung einer weiteren Tranche verlangt werden kann. Das Recht zur Anforderung der Ausgabe einer Tranche unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen: Zum Beispiel dürfen keine wesentlichen nachteiligen Änderungen oder ein Kontrollwechsel vorliegen. Für die Ausgabe der Tranchen müssen auch die erforderlichen Ermächtigungen nach Aktienrecht vorliegen.Das Unternehmen geht davon aus, dass dies für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens erfüllbar ist; dann sollen die Ermächtigungen im Bedarfsfall erweitert werden.Der Investor kann die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen umwandeln; allerdings ist die Umwandlung Pflicht, wenn 12 Monate seit der Ausgabe der entsprechenden Tranche verstrichen sind. Der Umwandlungskurs entspricht 90 % des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) des Aktienkurses des Unternehmens während der drei Handelstage vor der Wandlung (jedoch mindestens 80 % des VWAP des Aktienkurses während der 10 Tage vor Begebung der Schuldverschreibungen). MOLOGEN wird die finanziellen Mittel nach eigener Wahl im Voraus erhalten und es wird eine schrittweise Verwässerung eintreten. Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinslich.Der Erlös, den das Unternehmen aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen zusammen mit dem Erlös aus der kürzlich angekündigten Kapitalerhöhung generieren kann, beträgt bis zu 17 Mio. EUR (vorausgesetzt, die Kapitalerhöhung wird vollständig gezeichnet). Beide Maßnahmen, zusammen mit der ersten Zahlung von ONCOLOGIE Inc. würden die Finanzierung des Unternehmens voraussichtlich bis zum zweiten Halbjahr 2018 sichern. MOLOGEN beabsichtigt den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des operativen Geschäfts zu verwenden, insbesondere zur weiteren Umsetzung der Next Level Strategie, einschließlich der Auslagerung der Produktion.Dazu Walter Miller, Finanzvorstand von MOLOGEN: "Diese flexible von ABO angebotene Finanzierungslösung passt sehr gut zu unserem kurz- bis mittelfristigen Finanzierungsbedarf. In Verbindung mit den weiteren bereits bestehenden und geplanten Finanzierungsmaßnahmen und Partnering Aktivitäten sind wir in der Lage, unsere Next Level Strategie weiter umzusetzen und weitere strategische Möglichkeiten zu nutzen. Die Verbreiterung und Internationalisierung unserer Aktionärsbasis war und ist eins der Ziele des Unternehmens."Hugo Pingray; Chief Operating Officer und Gründer der Alpha Blue Ocean Investment Group: "Wir sind stolz und begeistert, diese langfristige Partnerschaft mit MOLOGEN zu einem für uns strategischen Zeitpunkt einzugehen. Diese Transaktion ist das Ergebnis monatelanger Gespräche mit dem Management, in denen wir ein sehr starkes Vertrauen aufgebaut haben. Damit wird auch die Strategie von ABO angestoßen, die darauf abzielt, weiteres Kapital im Land bereitzustellen und gleichzeitig den Schwerpunkt auf den Gesundheitssektor zu legen."European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)EHGO ist ein institutionelles Investmentvehikel mit Sitz in Luxemburg, das auf die Finanzierung hoch innovativer Unternehmen in ganz Europa spezialisiert ist, die es als extrem unterbewertet betrachtet. EHGO wird exklusiv durch Alpha Blue Ocean Advisors beraten. Sein Mandat besteht darin, in hoch innovative europäische Unternehmen zu investieren, deren Bedarf an Wachstumskapital zu decken und eine glaubwürdige europäische Alternative zu Standardfinanzierungen anzubieten.Alpha Blue Ocean Investment Group