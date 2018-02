Bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung werden dem Unternehmen voraussichtlich Bruttoerlöse von rund EUR 5.000.000 zufließen. Diese sollen für die Finanzierung des Geschäftsbetriebes über das erste Quartal 2018 hinaus sowie insbesondere zur weiteren Finanzierung der laufenden Studien und der Aktivitäten zur Auslagerung der Produktion. (Ad hoc vom 15.02.2018)



Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. (16.02.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitaltalerhöhung gegen Bareinlage mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 34.771.185 um bis zu EUR 2.357.368 auf bis zu EUR 37.128.553 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.357.368 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 dividendenberechtigt.Das Bezugsangebot wird in Form eines gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt in Bezug auf die Neuen Aktien und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb von Neuen Aktien zur Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionäre ausdrücklich hin. Den Aktionären wird empfohlen, sich vor Ausübung von Bezugsrechten umfassend zu informieren und beispielsweise die auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mologen.com zugänglichen Finanzberichte der Gesellschaft zu lesen.Die neuen Aktien werden von einer Emissionsbank mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 1:14,75 (für je 14,75 alte Aktien eine neue Aktie) zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 2,12 je neuer Aktie innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis entspricht 90% des Schlusskurses der Handelsplattform XETRA am 14. Februar 2018.Die Aktionäre können ihre Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 21. Februar 2018 bis (einschließlich) zum 6. März 2018 dauernden Bezugsfrist ausüben. Den Aktionären wird zusätzlich die Möglichkeit des Erwerbs solcher Aktien gewährt, die von anderen Aktionären nicht bezogen worden sind (sog. Überbezug); den Aktionären steht jedoch grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Zuteilung solcher Aktien im Rahmen des Überbezugs zu. Bezugswünsche von Verpflichteten aus von der Gesellschaft abgeschlossenen Bezugsverpflichtungsvereinbarungen werden im Umfang der jeweiligen Verpflichtung anteilig vorrangig vor Überbezugsorder berücksichtigt.Etwaige während der Bezugsfrist nicht bezogene neue Aktien sollen zudem im Rahmen internationaler Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in ausgewählten Ländern zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden Preis angeboten werden. Der US-Investor Global Corporate Finance (die "GCF") hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen der Privatplatzierungen (wie nachfolgend definiert) direkt oder indirekt zehn Prozent des gezeichneten Volumens zu beziehen. Die Gesellschaft hat GCF eine solche Zuteilung unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit der Neuen Aktien, ggf. anteilig, entsprechend zugesagt.Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 20. Februar 2018 mit den erforderlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot auf der Internetseite der MOLOGEN AG veröffentlicht. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung soll voraussichtlich am 13. März 2018 erfolgen.