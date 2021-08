Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



7,10 EUR -2,07% (19.08.2021, 15:28)



7,00 EUR -1,41% (19.08.2021, 15:28)



DE0005218309



521830



MBQ



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (19.08.2021/ac/a/nw)



lMünchen (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX: Turnaround-Kandidat mit Potenzial - AktienanalyseIn etwa halbiert hat sich der Aktienkurs der rheinland-pfälzischen MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) in den letzten fünf Jahren, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Die jüngsten Unternehmensmeldungen sowie ein potenter Großaktionär würden jedoch darauf hoffen lassen, dass ein nachhaltiger Kursaufschwung bevorstehen könnte.Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung und höheren Übertragungsraten - Stichwort 5G - würden auch Kamerasysteme vermehrt an Bedeutung gewinnen. Exemplarisch sei der Markt für Überwachungssysteme oder das autonome Fahren erwähnt. Genau in diesem Bereich tummle sich die MOBOTIX AG, die sich als führenden Hersteller von intelligenten IP-Videosystemen in Premiumqualität verstehe und eigenen Angaben zufolge Standards bei innovativen Kameratechnologien und dezentralen Sicherheitslösungen mit höchster Cybersicherheit setze.Das Unternehmen sei 1999 gegründet worden und habe seinen Hauptsitz in Langmeil in der Nähe von Kaiserslautern. Vertriebsstandorte würden sich in New York, Dubai, Sydney, Paris und Madrid befinden. Produkte und Lösungen von MOBOTIX würden Kunden unter anderem in der industriellen Fertigung, im Einzelhandel, in der Logistik oder im Gesundheitswesen unterstützen. Mit internationalen Technologiepartnerschaften setze das Unternehmen in Zukunft weiter auf den Ausbau seiner universellen Plattform und neuen Anwendungen.Die vergangenen fünf Jahre seien allerdings nicht immer ganz einfach für das Technologieunternehmen gewesen. Die Umsätze seien um die 70-Mio.-Euro-Marke geschwankt, zuletzt seien 70,3 Mio. Euro gemeldet worden. Beim Gewinn habe im letzten Geschäftsjahr, das am 30.9.2020 geendet habe, jedoch ein Durchbruch vermeldet werden können. Unter dem Strich hätten immerhin 4,7 Mio. Euro gestanden, nachdem die Jahre zuvor eher durchwachsen verlaufen seien.Hoffnung mache jedoch der seit 2016 engagierte strategische MOBOTIX-Großaktionär Konica Minolta. Der japanische Großkonzern biete vielseitige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Zuletzt habe MOBTIX Anfang August verkündet, dass die beiden Unternehmen vereinbart hätten, ihre Zusammenarbeit in der Videoanalysetechnologie zu intensivieren und die Synergien zwischen den beiden Unternehmen weiter zu stärken.Die im Bereich der künstlichen Intelligenz beheimatetete Technologie "Edge Intelligence" gelte seit der Unternehmensgründung als eine der Schlüsselkomponenten von MOBOTIX. Dementsprechend positiv äußere sich Vorstandschef Thomas Lausten in einer Pressemeldung: "Wir freuen uns über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Konica Minolta im Sinne unserer Strategie. Die MOBOTIX AG hat damit einen wichtigen Schritt getan, um sich als um-fassender Videolösungsanbieter mit einer kompletten Palette an Hard-, Software und Applikationen weiterzuentwickeln."Der Aktienmarkt habe positiv auf die jüngste Meldung reagiert, der MOBOTIX-Kurs sei von 5,50 Euro auf 7,30 Euro geklettert. Damit werde das Unternehmen derzeit mit etwa 95 Mio. Euro bewertet. Angesichts des zukunftsträchtigen Marktumfelds und der Tatsache, dass ein solider Großkonzern als Ankeraktionär für Stabilität sorge, scheine die Aktie bei Kursen bis 7,50 Euro für risikobewusste Anleger durchaus interessant. Ein mittelfristiges Kursziel sehen wir bei 10 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 6 Euro platziert werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 08/2021)