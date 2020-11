Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Kurzprofil MOBOTIX AG:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (26.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) mit einem "kaufen"-Rating auf.Als Spezialist für netzwerkbasierte Kamerasysteme agiere MOBOTIX im globalen Videoüberwachungsmarkt, der aufgrund eines steigenden Sicherheitsbewusstseins in Gesellschaft und Industrie, einer Ausweitung der Kameraüberwachung im öffentlichen Raum und ungebrochener Megatrends wie "Industrie 4.0" und "Smart Home/Building" eine strukturell wachsende Nachfrage verzeichne (CAGR 2020-2025e: 10,4%).Dank einer starken Technologiekompetenz und einem hohen Innovationsgrad habe sich das Unternehmen in der adressierten Nische des Premiumsegments erfolgreich etabliert und ein breites Netzwerk internationaler Entwicklungs- und Vertriebspartner aufgebaut. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung positioniere sich MOBOTIX durch einen konsequenten Ausbau des Leistungsangebots zudem verstärkt als Anbieter komplexer Systemlösungen und grenze sich mit umfassenden Zusatzleistungen und effizienter Bildanalyse-Software zunehmend von reinen Geräteherstellern ab.Auch die weiteren Schritte der übergeordneten Unternehmensstrategie würden darauf abzielen, durch komplementäre Ausweitungen des Angebotsportfolios im Software-Bereich samt vergüteter Entwicklungsleistungen eine steigende Wertschöpfung mit einem höheren Anteil wiederkehrender Erlöse und damit einen positiven Margeneffekt zu erzielen. Die im vergangenen Jahr zusammen mit dem Ankeraktionär Konica Minolta Inc. gelaunchte Kameraplattform "MOBOTIX 7", über die Nutzer kompatibler Kameras eine Vielzahl von Bildanalyse-Apps nach individuellem Bedarf über Lizenz- und Subskriptionsmodelle dauerhaft oder temporär nutzen könnten, dürfte bei diesem Vorhaben eine zentrale Rolle spielen. Zugleich forciere der Vorstand perspektivisch die Gewinnung von Marktanteilen in wachstumsstarken Auslandsmärkten wie den USA, wo MOBOTIX dank seiner heimischen Fertigung ohne jegliche Verwendung von Bauteilen aus China in Anbetracht zunehmender regulatorischer Vorgaben nach Erachten des Analysten aussichtsreich positioniert sei.Nachdem der Konzern in der jüngeren Vergangenheit auch restrukturierungsbedingt z.T. deutliche Umsatzeinbußen verzeichnet habe (CAGR 2013-2018: -5,1%), habe zuletzt eine Trendwende eingesetzt (CAGR 2018-2020: +2,9%), bei der insbesondere der produktbezogene Kernumsatz im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr (30.09.) mit +10,8% yoy erfreulich habe gesteigert werden können. Auch in den kommenden Jahren dürfte MOBOTIX dank seines erfolgreich ausgeweiteten Produktportfolios und des strukturellen Marktwachstums in der Lage sein, den Umsatz spürbar zu steigern (MONe CAGR 2020-2023e: +14,4%) und mittelfristig eine zweitstellige EBIT-Marge zu erzielen.Die erfolgte Transformation vom reinen Produkthersteller zum Systemanbieter mit steigenden Software-Erlösen sei nach Erachten des Analysten nicht ausreichend im Kurs reflektiert.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die MOBOTIX-Aktie daher mit "kaufen" und einem Kursziel von 8,50 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link