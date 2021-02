Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Kurzprofil MOBOTIX AG:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (25.02.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Als reiner Produkthersteller von Kameras litt MOBOTIX (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) in den Jahren ab 2014 immer mehr unter starkem Wettbewerbs- und Preisdruck, wie Paul Petzelberger von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Der Vorstand habe deshalb einen umfassenden Transformationsprozess eingeleitet. "Weg von einem reinen Hardwarehersteller hin zu einem softwarebasierten Sicherheitsanbieter", habe die neue Devise gelautet. Die Kameras verkaufe die Gesellschaft weiterhin, doch der größere Fokus liege nun auf App-basierten Sicherheitslösungen, welche die Kunden flexibel hinzubuchen könnten. Das solle dem Unternehmen einen steten Strom an wiederkehrenden Erlösen generieren.Dass der Transformationsprozess laut dem Vorstand bereits weit fortgeschritten sei, lasse sich bisher am Aktienkurs noch kaum ablesen. Beim aktuellen Kurs von 7,55 Euro sei die Gesellschaft an der Börse gerade einmal mit knapp über 100 Mio. Euro bewertet. Das erscheine bei einem Umsatz von 70 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 4,7 Mio. Euro nicht überteuert - insbesondere aufgrund der jüngsten Entwicklungen.In den vergangenen Jahren habe der Umsatz mit Thermalkameras lediglich 8,9% des Gesamtumsatzes ausgemacht - "nice to have", aber strategisch wenig relevant. Durch die Coronapandemie habe sich dies schlagartig geändert. Der Umsatzanteil des Segments habe sich im Geschäftsjahr 2019/20 auf 35,1% vervielfacht - und das, obwohl die Effekte aus der Coronapandemie erst spät im dritten Quartal des Geschäftsjahres eingetreten seien. Warum die Wärmebildkameras mit integrierter Analytik derzeit so stark gefragt seien, leuchte ein: In Sekundenschnelle könnten damit Körpertemperaturen gemessen und automatisch ausgewertet werden.Andere MOBOTIX-Kameramodelle würden Corona-bedingt ebenso stärker nachgefragt. Verantwortlich dafür dürften die zahlreichen digitalen Funktionen wie Warteschlangenmanagement, Personenzählung, Zeiterfassung oder Laufwege-Analyse sein. Die große Nachfrage werde nach Ansicht von CEO Thomas Lausten nach Überwindung der Coronapandemie nicht abklingen, sondern beschleunige viel eher den Wandel hin zum vielfältigen Einsatz von Überwachungs- und Bildanalytik-Lösungen rund um die (Mega-)Trends Industrie 4.0 und Smart Home.Diese enge und strategisch relevante Verzahnung zwischen Gesellschaft und Mehrheitsaktionär habe in den letzten Jahren offenbar weitere namhafte Großaktionäre angezogen. Dazu würden Beteiligungsgesellschaften wie die Scherzer & Co. AG, die Solventis Beteiligungen GmbH und die Greiff Capital Management AG gehören. Sie würden möglicherweise darauf spekulieren, dass Konica Minolta die Gesellschaft vollständig schlucke. Interessant erscheint die MOBOTIX-Aktie somit nicht nur aufgrund des gut voranschreitenden Turnarounds und des reißenden Absatzes von Thermalkameras, sondern auch mit Blick auf eine nicht abwegig erscheinende japanische Komplettübernahme, so Paul Petzelberger. (Ausgabe 2/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link